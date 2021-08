La Generalitat adjudica obres per a la millora de la seguretat viària i l’impuls de la mobilitat sostenible per valor de més de 34 milions de euros

Connect on Linked in

La Conselleria d’Obres Públiques també ha licitat actuacions per valor de prop de 15 milions d’euros

El pla pluriennal de conservació d’infraestructures de transport contempla una inversió de més de 281 milions d’euros: 93 per a Castelló, la mateixa quantitat per a Alacant i 95 per a València

Segons Arcadi España, el Consell treballa per a “vertebrar i impulsar la connectivitat del territori” i oferir a la ciutadania “una xarxa viària segura i de qualitat” per als seus desplaçaments

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha adjudicat en l’últim any obres per a la millora de la seguretat viària i per a l’impuls de la mobilitat sostenible per valor de més de 34 milions d’euros: 22,5 per a la primera àrea i 11,6 per a la segona.

Així, els més de 22 milions destinats per a actuacions de millora de les vies i accessos es reparteixen en projectes que afecten carreteres i enclavaments de les següents localitats: Bocairent (reforç del ferm de la CV-81), Villena (supressió de pas a nivell), l’Algueña (ronda nord de la CV-840), Paterna (mesures correctores de l’impacte acústic en la CV-31), Alzira (millora de la qualitat acústica en la CV-50), Ribesalbes (millora de l’accessibilitat en la CV-191), Cortes de Pallás (pavimentació de camí rural), el Pinós (millora de seguretat viària en CV-836 i execució de ronda sud-oest), Castelló (rehabilitació del ferm en CV-151 i CV-16), i Elx-Santa Pola (millora de la seguretat viària en la CV-865).

Quant als 11,6 milions per a iniciatives de mobilitat sostenible es destinaran a passarel·les de ciclovianants sobre la V-21, a Massalfassar, i sobre el barranc del Carraixet, entre Alboraia i Almàssera, i a una passarel·la per als vianants sobre el riu Sénia, a San Rafael del Río. A més, s’inclouen quatre actuacions en els trams Oest i Sud de l’Anell Verd Metropolità de València: entre Aldaia i Quart de Poblet; entre Pinedo i Sedaví; entre Sedaví i Picanya, i entre Alaquàs i Picanya.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha assenyalat que totes aquestes actuacions s’emmarquen en el compromís del Consell de treballar per a “vertebrar i impulsar la connectivitat del territori i oferir a la ciutadania carreteres segures i de qualitat per als seus desplaçaments”.

“Els valencians i valencianes -ha reflexionat el màxim responsable d’Obres Públiques-, mereixen disposar d’una xarxa viària integrada en el seu entorn pròxim que facilite la seua mobilitat diària i en el seu temps d’oci”.

Obres finalitzades i en execució

En el primer semestre de 2021 la Conselleria de Política Territorial ha finalitzat obres per valor de 3,7 milions d’euros: l’execució de mesures correctores de l’impacte acústic de la CV-30 en Benimamet; la construcció d’una rotonda en la CV-50, en els accessos a les urbanitzacions de Muntanya Horquera i la Llomayna a Vilamarxant; el reforç del ferm i renovació del paviment en la CV-806 a Castalla (Alacant) i la millora de la seguretat viària en la CV-309 a Sagunt.

En aquests moments, el departament autonòmic té en execució 5 actuacions per valor de 23,9 milions d’euros: una via de ciclovianants per a unir l’Horta Sud amb València; un nou pont sobre el barranc de Chiva, en l’accés a Torrent; la connexió de la infraestructura ferroviària i soterrament a Burjassot; correcció de l’impacte acústic en la CV-30, en Benimámet, i la ronda sud-oest de Vila-real.

281 milions d’euros per a manteniment

Respecte la conservació i manteniment de la xarxa viària de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha contemplat una inversió de 281 milions d’euros per al període 2021-2025.

Així, per a la realització del conjunt d’activitats necessàries per a aconseguir nivells òptims de servei de les infraestructures de transport i la seua adequació es destinaran 93 milions d’euros per a Castelló, la mateixa quantitat per a Alacant i 95 per a València.