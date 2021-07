La Generalitat anuncia nova convocatòria del Pla Resistir Plus que s’obri a totes les empreses

Connect on Linked in

Des del dimecres, 28 de juliol, i fins al 20 d’agost les empreses podran o modificar les ajudes que van demanar per a incloure els costos fixos causants de pèrdues comptables o demanar-les si no ho havien fet en la primera convocatòria

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que aquest dimecres, 28 de juliol, s’obrirà un nou termini perquè les empreses i autònoms puguen sol·licitar les ajudes del pla Resistir Plus. La convocatòria inclou a totes les empreses de tots els sectors, així com els costos fixos causants de pèrdues comptables, encara que ja hagen sigut abonats.

Aquesta era una demanda que va fer la Generalitat al Govern en entendre que les empreses que havien fet un esforç per a pagar als seus proveïdors o les nòmines durant els pitjors moments de la crisi havien de tindre també accés a aquestes ajudes directes i al suport financer i de solvència.

Amb aquesta nova convocatòria, des del dimecres, 28 de juliol, i fins al 20 d’agost, tant les empreses i autònoms que cotitzen per mòduls com els qui ho fan per estimació directa podran modificar les ajudes que van demanar per a incloure aquests costos fixos causants de pèrdues o sol·licitar-les si no ho havien fet en la primera convocatòria.

El president també ha anunciat la posada en marxa immediata d’una nova línia bonificada destinada al sector hoteler que serà desenvolupada per l’IVF. En concret, està dotada amb 11 milions d’euros ampliables, va dirigida a empreses hoteleres de major dimensió i tindrà un tram no reembossable de fins al 20% del total del préstec.

Aquesta actuació completa la línia Horeca de l’IVF, destinada a pimes de sectors com el turisme, oci, hostaleria i restauració. Fins ara s’han aprovat ja en aquest àmbit 2.170 sol·licituds per import de 136 milions d’euros, amb una ajuda directa no reembossable de fins al 30%.