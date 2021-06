La Generalitat anuncia un mecanisme per a flexibilitzar la cita de vacunació i adaptar-la a les vacacions

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat en Les Corts que la conselleria de Sanitat habilitarà un mecanisme que permetrà flexibilitzar la cita per a la vacunació contra el coronavirus, de manera que puga adaptar-se a les vacances o altres circumstàncies personals.

Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en la sessió de control, on ha assegurat que la recuperació emocional també constitueix un “aspecte fonamental per a superar la pandèmia”.

En aquest sentit ha destacat l’esforç de la societat valenciana i el ritme de vacunació aconseguit, que han incidit en què la Comunitat Valenciana siga “un dels territoris més segurs d’Europa”, atés que porta més de 12 setmanes amb una incidència de la malaltia per davall dels 50 casos per 100.000 habitants.

En el transcurs de la seua intervenció, el president ha manifestat que la crisi sanitària provocada pel coronavirus “ha fet evident la importància de tindre un sistema sanitari públic, universal i gratuït, però també de qualitat”.

En aquest sentit ha assegurat que caldrà estudiar “amb intel·ligència” quin és “el millor” i el “més eficaç” model, atés que “els recursos no són infinits”.

Ximo Puig ha indicat que des de 2015 una de les prioritats del Consell ha sigut reconstruir un sistema sanitari públic que, segons ha assegurat “ens trobem seriosament deteriorat”. Per a això, el president ha explicat que s’ha incrementat el pressupost un 37% entre 2015 i 2021, la qual cosa ha suposat 2.000 milions d’euros més.

Això s’ha traduït en mesures com la universalització de l’assistència sanitària, gràcies a la qual 80.000 persones van recuperar el dret a una atenció normalitzada; l’eliminació del copagament farmacèutic per a un milió i mig de valencians; així com l’accés als tractaments d’última generació front l’hepatitis C, que va salvar la vida de 16.000 persones amb una inversió de 254 milions d’euros.