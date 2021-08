La Generalitat avança en el desenvolupament del sistema d’alertes públiques a través de mòbils en grans catàstrofes i emergències

Emergències treballa al costat del Ministeri d’Interior en la implantació d’aquesta tecnologia que permetrà l’enviament massiu d’avisos a la població

La ciutadania rebrà alertes i pautes d’autoprotecció de manera automàtica en el mòbil si es troba dins de l’àrea d’afecció del risc

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), a través de la plataforma tecnològica del Centre de Coordinació d’Emergències, està treballant al costat de la Direcció General de Protecció Civil del Ministeri d’Interior en el desenvolupament i implantació del sistema d’alertes públiques massives als dispositius mòbils de la població quan es produïsquen grans catàstrofes o emergències. El secretari autonòmic de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha explicat que la Comunitat Valenciana “se situa en una posició immillorable per a encapçalar la implantació del nou sistema ja que som la primera autonomia a disposar de la tecnologia específica i preparació necessàries per a la seua posada en funcionament al més prompte possible”. Després que els ministeris de l’Interior i de Transformació Digital ratificaren fa unes setmanes un acord per a implementar el sistema d’alertes públiques a Espanya abans de juny de 2022, el Centre de Coordinació d’Emergències “ha començat a treballar activament en l’avaluació de riscos i la definició d’àrees d’afecció geogràfica, a més d’estudiar la integració dels centres de coordinació d’emergències de totes les comunitats autònomes dins del model, amb l’objectiu de preparar una proposta” que es presentarà en la pròxima reunió, ha afegit. El grup de treball que desenvolupa el sistema està compost pel Ministeri d’Interior, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i el “1·1·2 Comunitat Valenciana”, juntament amb els de Canàries i Balears en representació de tots els Centres de Coordinació autonòmics d’Espanya. Segons el secretari autonòmic, “es tracta d’un sistema nou a Espanya però que ja funciona de forma regular als Estats Units, on s’alerta a la població no sols de catàstrofes naturals o de qualsevol altra índole, sinó també de les mesures de seguretat preventives adoptades a conseqüència d’una emergència sanitària, com la pandèmia de la COVID-19, per exemple”. Sistema d’alertes públiques El sistema d’alertes públiques (Public Warning System PWS) permetrà l’enviament massiu de missatges a la població que es trobe dins de l’àrea d’afecció o risc d’una emergència o gran catàstrofe.

Per a Ángel, “presenta una novetat fonamental” respecte als sistemes actuals d’avisos indiscriminats a la població ja que “permet l’emissió selectiva d’avisos sol en les zones geogràficament afectades i a més de forma automàtica els qui es troben dins de l’àrea afectada, sense necessitat de descarregar cap aplicació o donar-se d’alta en cap servei”, ha afegit.

Amb la posada en funcionament d’aquest sistema d’alertes públiques, el Sistema Nacional de Protecció Civil comptarà amb una nova eina per a la distribució d’alertes a la població que s’afig a altres sistemes ja existents, generalment basats en senyals acústics i amb un abast exclusivament local.