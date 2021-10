La Generalitat conclou obres de millora de l’accessibilitat per als vianants de la travessia de la CV-50 a Carlet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per a aquesta actuació a la comarca de la Ribera Alta es destinaran 140.000 euros

Arcadi España destaca que amb les obres “s’acabarà amb una important barrera física” entre les parts est i oest del nucli urbà del municipi i s’augmenta la seguretat i integració del sistema viari

La Generalitat ha conclòs actuacions de millora de l’accessibilitat per als vianants de la travessia de la CV-50 al seu pas pel nucli urbà de Carlet, “amb l’objectiu de permetre el trànsit segur de vianants entre tots dos marges”, ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

“Amb aquesta actuació -ha continuat el titular d’Obres Públiques-, ha acabat amb una important barrera física entre les parts est i oest del nucli urbà, generada per la circulació de vehicles per aquesta infraestructura de transport”.

“Per a això, i per a continuar millorant la seguretat del nostre sistema viari, afavorir la seua integració amb els entorns urbans i fomentar la mobilitat sostenible, s’han destinat 140.00 euros per a aquestes obres”, ha explicat Arcadi España.

Execució de 4 passos per als vianants

La finalitat del projecte ha sigut condicionar dues creus de la travessia per a incrementar l’accessibilitat i permeabilitat per als vianants entre tots dos marges de la CV-50, amb una minimizacion de l’efecte separador de la carretera i una contenció de la velocitat dels vehicles motoritzats.

Les obres que s’han executat, situades en els encreuaments de la CV-50 amb l’avinguda Castelló i l’avinguda Andrés Estellés i amb l’avinguda Sud i l’avinguda Bolero, han consistit en l’elevació de tota la plataforma de la calçada fins a la cota de les voreres i l’execució de 4 passos per als vianants en cada encreuament.

“Aquesta iniciativa queda englobada en les actuacions del Consell per a complir alguns dels seus objectius prioritaris en matèria de mobilitat com la millora de la seguretat viària dels itineraris ciclistes i per als vianants i de les carreteres o la integració dels entorns urbans en la seua confluència amb aquestes vies”, ha conclòs el conseller.