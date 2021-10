La Generalitat convoca la campanya ‘A la Mar 2022’ d’activitats nàutiques

Connect on Linked in

El Programa Blau està dirigit principalment a joves en edat escolar

Les inscripcions comencen demà en la web ‘escolesdelamar.es’



La Direcció General d’Esport i l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), han convocat el Programa Blau de la campanya d’activitats nàutiques ‘A la Mar 2022’, dirigida a l’aprenentatge i difusió dels esports nàutics i al coneixement, conservació i respecte del medi marí, amb especial atenció a joves en edat escolar.



El Programa Blau està dirigit a tota la ciutadania, especialment a centres educatius, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats legalment constituïdes, d’acord amb les bases publicades en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV).



La finalitat és oferir a l’alumnat l’oportunitat de conéixer i familiaritzar-se amb el món de la navegació, a través de la pràctica, i per a possibilitar, a més, que amplien i consoliden els coneixements adquirits fins al moment. Als valors educatius que es deriven de la realització d’activitats en el medi natural, se suma el treball interdisciplinari que ofereix aquest tipus d’activitats esportives.



La Generalitat organitza anualment des de 1985 campanyes de promoció de les activitats nàutiques. Aquestes campanyes es duen a terme a les escoles de la mar de Borriana, a la de Benicàssim i a l’alberg Argentina de l’IVAJ i a la Vila Joiosa. Enguany s’incorporaran activitats en la goleta Tirant Primer, l’objectiu de les quals serà difondre el coneixement del medi marí, acostant el món de la navegació a vela a l’alumnat participant a bord d’un veler tipus creuer.



El Programa Blau ofereix cursos que faciliten el coneixement i la pràctica d’activitats nàutiques durant els mesos de febrer a juny i de setembre a novembre dirigits a tota la ciutadania, amb especial atenció a centres docents com a complement al seu procés educatiu.



Podran participar centres escolars amb nivells educatius de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, universitats, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats legalment constituïdes, que complisquen les condicions de participació i requisits d’inscripció recollits en aquestes bases.



Les persones que participen en les activitats de Setmana Blava, diversos Dies Blaus i Dia Blau, dins de la campanya ‘A la Mar 2022’ només podran inscriure’s com a grup.



Activitats del Programa Blau



El Programa Blau d”A la Mar 2022′ inclou modalitats com ara Setmana Blava, Dia Blau i Cap de Setmana Blau, activitats especials a l’Escola de la Mar de Borriana i activitats en la goleta Tirant Primer.



La Setmana Blava consisteix en una setmana de multiactivitat nàutica de dilluns a divendres en què s’imparteixen classes teòriques i pràctiques de vela, piragüisme i/o ‘windsurf’ o ‘paddle surf’.



El Dia Blau consisteix en una jornada de familiarització amb l’activitat nàutica, en la qual es realitzarà multiactivitat nàutica amb una classe teòrica i pràctica de vela en embarcacions col·lectives, acompanyats d’un monitor, i de piragüisme en piragües individuals tutelades per monitors a bord d’una embarcació pneumàtica.



Pel que fa al Cap de Setmana Blau dona a conéixer els esports nàutics des d’un punt de vista lúdic i recreatiu. L’activitat es distribueix en tres sessions, dissabtes al matí i a la vesprada i diumenges al matí, amb classes teòriques i pràctiques.



També permet activitats nàutiques singulars a l’Escola de la Mar de Borriana, amb l’autorització prèvia i activitats a la goleta Tirant Primer, amb l’objectiu de difondre el coneixement del medi marí i acostar el món de la navegació a vela mitjançant explicacions teòriques i experiències pràctiques a bord d’un veler tipus creuer. L’oferta i les activitats que es desenvoluparan, així com les dates i ports d’embarcament previstos, s’establiran en una convocatòria especifica.



Les inscripcions es realitzen, exclusivament, en línia, a través de la pàgina web ‘www.escolesdelamar.es’, a partir del 14 d’octubre a les 10 hores.