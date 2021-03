La Generalitat demana que s’oferisca confiança a la ciutadania resolent ‘com més prompte millor’ la situació de la vacuna de AstraZeneca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El secretari autonòmic per a la UE trasllada aquesta petició en el Comité de les Regions a la comissària de Salut i Seguretat Alimentària

Expressa el suport de la Comunitat Valenciana a l’aplicació i desenvolupament del passaport verd digital

El secretari per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, ha sol·licitat a la comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Stella Kyriakides, que s’oferisca confiança a la ciutadania resolent “com més prompte millor” la situació de la vacuna de AstraZeneca.

Calabuig, ha realitzat aquesta petició durant la seua intervenció telemàtica en el ple del Comité de les Regions, celebrat aquest divendres, en el qual ha participat en representació de la Comunitat Valenciana i l’eix central de la qual ha girat entorn de la situació de la pandèmia de la COVID-19 a Europa.

En aquest sentit, Calabuig ha destacat que que “és urgent que, com més prompte millor, es resolga la situació de la vacuna de AstraZeneca per a “poder prosseguir amb el procés de vacunació amb agilitat i amb la confiança” de la ciutadania.

En la mateixa línia, Calabuig ha destacat “el decidit suport de la Comunitat Valenciana” per a l’aplicació i el desenvolupament del passaport verd digital com a instrument essencial per a “garantir la seguretat dels ciutadans i la recuperació de la mobilitat, de manera que permeta també la recuperació econòmica i social”.

D’altra banda, el secretari per a la Unió Europea ha destacat els esforços de la Comissió Europea en la lluita contra la pandèmia, “en unes circumstàncies excepcionals, i amb unes competències molt limitades pels Tractats”.

Per a Calabuig, “és imprescindible avançar a la Unió Europea de la Salut, amb el reforç de l’Agència Europea del Medicament i el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties”.

Així mateix, el secretari per a la Unió Europea i Relacions Externes ha subratllat la necessitat d’apostar per nous instruments per a “poder respondre millor i més ràpid davant aquesta mena de situacions”.

Paral·lelament, Joan Calabuig ha destacat la importància de reforçar els sistemes nacionals de salut perquè “aquests mai més tornen a patir retallades, com va succeir en la resposta a la crisi de 2008”.

En aquest sentit, Calabuig ha recordat que moltes regions europees es troben en la primera línia de la lluita sanitària, en la qual tenen una àmplia responsabilitat, com també la tenen en la resposta a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia.