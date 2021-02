La Generalitat ja ha activat 357 milions del Pla Resistir per a garantir la continuïtat de l’activitat econòmica dels sectors més afectats

Connect on Linked in

Puig ha assenyalat que ja s’han realitzat les primeres transferències de les ajudes Parèntesis als 444 ajuntaments adherits

També ha anunciat que el Ple del Consell aprovarà demà divendres un paquet d’ajudes extraordinari per al sector turístic per valor de 18 milions d’euros i altres 8 milions per als autònoms més afectats

Ximo Puig ha presidit la comissió de seguiment de les ajudes del Pla Resistir, en la qual també han participat els consellers d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzá; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

Puig, ha destacat que la Generalitat ha activat fins al moment més de 357 milions d’euros en ajudes del Pla Resistir, dirigides als sectors econòmics més afectats per la crisi generada per la pandèmia de COVID-19.

El cap del Consell també ha anunciat que s’ha iniciat ja la transferència de les quantitats econòmiques que els corresponen als ajuntaments adherits a les Ajudes Parèntesis.

S’ha obert aquest dijous el termini per a sol·licitar les ajudes, per un import total de 80 milions d’euros, dirigides a empreses i autònoms pertanyents als sectors més afectats. Les sol·licituds es presenten a través de Labora i no s’atorguen en funció de l’ordre de registre, sinó segons el codi de classificació nacional d’activitat econòmica (CNAE), per la qual cosa està previst concedir a cada empresa o autònom 600 euros fixos més 600 euros per treballador o, en el seu cas, 300 euros si realitzen mitja jornada.

El president ha anunciat que demà divendres el Consell aprovarà dos nous decrets d’ajudes.

Amb l’activació d’aquestes dues ajudes, la Generalitat ja ha posat en marxa els quatre blocs d’ajuda contemplats en el Pla Resistir.