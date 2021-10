La Generalitat no ens dóna solucions”: el crit del sector apícola valencià front a les institucions autonòmiques

Connect on Linked in

La totalitat del sector apícola de la Comunitat Valenciana (organitzacions professionals agràries, cooperatives i empreses) denuncien la desídia i falta de solucions als problemes del sector de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència Climàtica durant els últims mesos.

Totes elles consideren que si no existeix una resposta adequada i diligent per part dels representants agraris de la Generalitat estudiaran convocar un nou calendari de protestes davant d’un menyspreu evident.

El passat 8 de juliol un bon número d’organitzacions agraries van enviar una carta a la Conselleria d’Agricultura on sol·licitaven una reunió per a analitzar les ajudes a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana. Transcorreguts més de tres mesos des d’aquesta, ningú de la Conselleria s’ha dignat si més no a contestar.

A Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura o Múrcia -comunitats autònomes rellevants en el sector apícola al costat de la Comunitat Valenciana- sí han augmentat el pressupost d’aquestes ajudes per als seus apicultors enguany i afegit millores com un segon tractament. Aquest augment del pressupost es basa en una aportació del 50% per part de la Comissió Europea, un 25% el Ministeri d’Agricultura i un 25% la comunitat autònoma. Pel que sembla la Generalitat no vol aportar aquesta pujada i per això es nega a reunir-se amb el sector.

A part de tot això, es segueix amb l’Acord de la pinyolà sense solucions a curt termini per als apicultors valencians als quals se’ls continua impedint produir amb normalitat mel de flor del taronger, no es concedeixen ajudes agroambientals malgrat els beneficis per al medi ambient de la pol·linització apícola, cada vegada existeixen més problemes relacionats amb la mortaldat d’abelles per malalties i, malgrat això, es continua amb una estratègia de no escoltar al sector.

Adverteixen que sense una comunicació bilateral que sí que es produeix en altres comunitats autònomes, on existeix una comunicació fluida i estable amb les organitzacions apícoles més representatives, així com amb el suport evident que s’atorga des de les pròpies institucions europees al sector apícola, no poden avançar.