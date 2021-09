La Generalitat ofereix de manera gratuïta la versió electrònica del llibre ‘El cultiu del caqui’ publicat per l’IVIA

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Generalitat i l’IVIA publiquen l’edició digital del monogràfic, després de l’èxit de la versió impresa que ha esgotat les seues dues primeres edicions

L’obra consta de dotze capítols en els quals s’aborden tots els aspectes relacionats amb la producció i cultiu del caqui

La llibreria de la Generalitat (LliG), juntament amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), ofereix, la descàrrega gratuïta del ebook ‘El cultiu del caqui’, a través de ReDivia i la secció ‘Llibres Oberts’ de LliG.

L’èxit de l’edició monogràfica de ‘El cultiu del caqui’, que va esgotar les seues dues primeres edicions impreses, ha impulsat a la Generalitat i a l’IVIA a elaborar una edició digital del llibre, tant en valencià com en castellà, per a la seua descàrrega completa o de capítols solts a través del següent enllaç: consultar ací.

L’obra consta de dotze capítols en els quals s’aborden tots els aspectes relacionats amb la producció i el cultiu del caqui. Des de l’origen i importància econòmica d’aquesta fruita, que s’aborda en el primer capítol, fins a la morfologia i fisiologia o el material vegetal i millora genètica del producte.

Algunes de les temàtiques que apareixen reflectides en ‘El Cultiu del Caqui’ són el maneig i disseny de la plantació, diverses operacions com la poda, el reg i la fertilització, tècniques per a millorar la qualitat del fruit, així com també la protecció vegetal, amb seccions dedicades a les plagues i malalties.

L’IVIA destaca l’interés que ha suscitat l’últim capítol dedicat a la tecnologia postcollita i assenyala que la importància econòmica i l’interés creixent del cultiu del caqui són els responsables de la repercussió en el sector, d’una publicació estrictament tècnica. Prova d’això és el fet que la Cooperativa Agrícola La nostra Senyora del Oreto de l’Alcudia (CANSE) realitzarà una reimpressió del títol per a obsequiar als seus socis i altres representants del sector.

L’obra va ser coordinada per les doctores i doctors de l’IVIA María Luisa Badenes, Diego S. Intrigliolo, Alejandra Salvador i Antonio Vicent, i en ella van col·laborar, a més, un ampli nombre d’investigadors de l’Institut.