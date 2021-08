La Generalitat posa en marxa un Pla de xoc en salut mental davant els efectes de la pandèmia en xiquets i joves

Connect on Linked in

L’Executiu autonòmic posa en marxa un pla de xoc de salut mental amb una incorporació immediata de 69 professionals i la creació de tres hospitals infantjuvenils

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa amb caràcter immediat d’un pla de xoc en salut mental per a la població infantil i juvenil davant la preocupació generada pels efectes que la pandèmia de COVID-19 està tenint entre les persones més joves.

En total, aquest programa estructural permetrà comptar amb un reforç de 270 professionals relacionats amb les especialitats que conflueixen en la salut mental. Totes les ubicacions dels nous recursos s’estudiaran al costat dels gerents dels departaments de salut.

D’altra banda, es posarà en marxa, amb la col·laboració de Labora, un programa d’ocupació que permetrà crear una xarxa d’agents de salut composta per al voltant de 450 joves amb malaltia mental greu que ajudaran a altres persones de la seua edat.

A l’octubre es convocarà una convenció ciutadana per la salut mental, en la qual participaran joves i també professionals de l’àmbit sociosanitari.

Les actuacions s’inscriuen dins del Pla Ariadna, que preveu destinar 100 milions d’euros fins a 2027 en accions per a reforçar la salut mental de xiquets, xiquetes, adolescents i joves de la Comunitat Valenciana. Al costat de la dotació del pla per a millorar la salut mental infantil, adolescent i juvenil, que contempla una inversió de 70 milions, es preveu destinar 13 milions d’euros al programa d’ús d’agents de salut, així com 16,5 milions d’euros per a la creació d’escoles promotores de la salut.