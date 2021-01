La Generalitat Valenciana restaura 10 obres gràfiques pertanyents al Museu Joan Fuster a Sueca

Connect on Linked in

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de Béns Culturals ha sigut l’encarregat dels treballs de restauració d’estes obres que hui mateix han sigut reincorporades al fons de l’assagista valencià, que es conserva a l’Espai Joan Fuster

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de Béns Culturals, (IVCR+I), de la Generalitat Valenciana, ha entregat este matí les deu obres que, en els últims mesos, han sigut sotmeses a treballs de restauració. Les peces, totes elles gràfiques, pertanyen al llegat que Joan Fuster va deixar a la seua ciutat i formen part del Museu dedicat a l’intel·lectual, situat en l’Espai Joan Fuster.



Des que el Museu Joan Fuster va obrir les portes en 2017, s’ha compaginat la labor diària museística amb una altra activitat essencial en este tipus d’institucions com és la conservació i restauració de les obres artístiques que Joan Fuster va llegar a Sueca. “Per esta raó, hem acudit a l’Institut Valencià de Conservació i Restauració, perquè es feren càrrec de les obres que es trobaven en mal estat, deteriorades pel pas del temps i, fins i tot, pels desperfectes causats en algunes d’elles després de l’atemptat que va patir Fuster l’any 1981. L’Ajuntament manifesta així la seua intenció de conservar en perfecte estat tot el fons fusterià per la importància que té com a patrimoni cultural per a Sueca i els seus ciutadans, i per a tot el públic que acudeix a visitar-lo al llarg de l’any. Esta és la línia de treball a seguir, tant per part de l’Ajuntament com del personal del Museu”, ha explicat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.



“Al marge del treball diari d’atenció al públic del Museu, i de l’àmplia gamma d’activitats que conformen la nostra oferta educativa i cultural, una de les nostres prioritats com a institució pública és el manteniment i conservació del llegat material que conforma el fons Joan Fuster, amb una atenció especial a l’arxiu personal i a la col·lecció d’art que va acumular l’assagista al llarg de la seua trajectòria cívica i intel·lectual. Per això, no podem sinó agrair el magnífic treball que s’ha dut a terme des de l’IVCR+I i la predisposició tan positiva que han mostrat en tot moment cap a la nostra institució“, ha assenyalat Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster.



L’IVCR+I s’ha fet càrrec íntegrament de les despeses que ha suposat la restauració d’estes obres gràfiques afectades, entre les quals s’inclouen: un llibre amb text imprés i gravat calcogràfic, de 1981; una impressió fotomecànica, de 1968; un retrat de Joan Fuster realitzat a carbonet per Joaquim Michavila, de 1952; ‘El Charlatán o sacamuelas’, gravat calcogràfic de 1805; diverses obres de tinta i grafit sobre paper, d’autors com Manolo Boix i Andreu Alfaro; i un gravat calcogràfic de l’any 1856 de Nostra Senyora de Sales; entre altres. Cadascuna de les obres ha necessitat d’una intervenció específica en funció del seu estat de conservació, com ara neteges de la brutícia amb aspirador o substàncies solubles; processos d’allisament dels materials i reintegracions cromàtiques o de falta de paper.