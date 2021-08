La gespa de l’estadi Lluís Suñer d’Alzira acollirà la XIV edició el TORCAF

Connect on Linked in

També s’atén la petició de l’UD Alzira per a iniciar la ressembra de la gespa en acabar el torneig

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira s’ha reunit amb el Ciutat Alzira Futbol Base per acabar de coordinar la XIV edició del TORCAF.

A la reunió on han estat presents l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor d’Esports, Fernando Pascual i els tècnics del departament s’ha donat a conéixer l’informe elaborat pels experts de l’empresa encarregada del manteniment de la gespa natural on es dictamina que és possible la celebració del TORCAF a l’estadi Lluís Suñer.



L’informe ha valorat la durada i l’ús previst del torneig, la previsió climàtica de l’última setmana del mes d’agost i la càrrega específica del terreny de joc i el seu grau de desgast. Cal recordar que al llarg del període estival s’estan executant actuacions específiques per a conservar el terreny de joc, la qual cosa ha aconseguit que l’estat actual del camp siga apte per a la pràctica esportiva. Durant el torneig es seguirà amb el manteniment de la gespa amb el control del reg, el refresc i les segues amb talls helicoidals.

L’informe també atén la petició dels directius i tècnics de l’UD Alzira per a ressembrar el terreny de joc. Este procés s’iniciarà el 30 d’agost en finalitzar el TORCAF.

El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha destacat que “Des de l’Ajuntament s’ha treballat per fer possible que L’estadi Lluís Suñer aculla el TORCAF. Amb este informe favorable sol·licitat pel departament d’Esports s’atén a les peticions de dos clubs alzirenys com són el Ciutat Alzira FB i l’UD Alzira que posen en valor l’esport i ajuden a posar el nom de la nostra ciutat al món del futbol”. L’edil també ha manifestat que “De segur que este torneig, el més important d’estes característiques a la Comunitat Valenciana, serà tot un èxit en este nou escenari com és l’estadi municipal de Lluís Suñer”.