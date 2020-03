La golfista almussafenya Ana Soria, classificada per primera vegada per al Campionat d’Espanya Sub 18

Connect on Linked in

Continuen les actuacions de prevenció d’incendis en terrenys forestals

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira ha finalitzat les obres de reparació i condicionament de les pistes forestals del paratge natural Murta-Casella, que han estat afectades per les pluges torrencials dels passats anys.



Les obres han suposat una inversió de 159.866,41 euros i han estat subvencionades per la Secretaria d’Estat per a les Administracions Territorials mitjançant les ajudes per a danys provocats per les pluges torrencials en infraestructures i xarxa viària de les entitats locals de l’any 2016.



Les obres han consistit en l’adequació del ferm de totes les pistes de la finca municipal de la Murta i la pista de la font del Garrofer de la finca de la Casella i han suposat l’estabilització del ferm, neteja de cunetes i passos d’aigua, i també en la restauració dels punts erosionats, entre altres. D’esta manera, s’ha adequat una xarxa de vies capaç de suportar el pas de vehicles pesats d’extinció i rescat, amb la qual cosa s’ha millorat la capacitat de resposta en cas d’emergència.



Paral·lelament a esta obra, durant el passat més de gener, s’ha executat una altra important mesura de prevenció d’incendis gràcies a la col·laboració de les brigades forestals de la Diputació de València (Divalterra), que han obert una faixa de seguretat de 30 metres d’amplària en la interfície urbana –forestal que hi ha entre el nucli habitat Racó de les Vinyes i el paratge natural municipal Murta-Casella. Amb l’aplicació d’esta mesura, s’aconseguix protegir els residents d’este nucli habitat i el patrimoni natural del paratge municipal.



El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Pep Carreres, ha manifestat que “fer prevenció d’incendis forestals significa apagar el foc en hivern, val menys diners que l’extinció i és molt menys traumàtica. Amb el creixent risc d’incendis existent, és imprescindible l’execució dels plans de prevenció que l’Ajuntament d’Alzira té aprovats ja fa temps, i continuar col·laborant amb els veïns d’urbanitzacions i nuclis habitats situats en zona forestal, perquè es doten de mesures d’autoprotecció. L’any passat vam poder dur a terme el tallafoc a la Casella i altres mesures a les Valletes de Bru, i enguany hem millorat les pistes forestals al paratge natural municipal i prompte començarem al Respirall, on a l’Ajuntament d’Alzira se li ha concedit un total de 28.170,30 €, dins del Programa de Gestió Forestal Sostenible de la Diputació de València”.



“Volem emmarcar estes actuacions en un espai de col·laboració que estendrem a altres urbanitzacions i nuclis habitats, sense que per això hàgem d’oblidar que els responsables de la protecció són els mateixos veïns que habiten en zona forestal”, afig Carreres.