La golfista almussafenya Ana Soria guanya el Circuit Nautalia

La jove es va imposar en aquest campionat compost per 8 proves després de superar als seus rivals per 15 colps d’avantatge



L’esportista també va obtindre la victòria el passat 18 de gener en el I Campionat Juvenil Copa Alacant



La jove almusasfenya Ana Soria Calatayud ha tornat a demostrar que encara no ha trobat sostre. La golfista va concloure l’any 2019 adjudicant-se el Circuit Capitals Europees Nautalia, un campionat compost per 8 tornejos en el qual va aconseguir superar als seus rivals en el còmput final per 15 colps d’avantatge.



Però des de llavors ja ha sumat un altre or a la seua trajectòria. Va ser el passat dissabte 18 de gener en el I Campionat Juvenil Copa Alacant, celebrat en el camp de Villaitana Golf de Benidorm. L’esportista, que va competir de la mà del seu entrenador, Toni Cortés, i representant al Club Foressos Golf de Picassent, va aconseguir un resultat de 73 colps, un sobre el parell del camp.