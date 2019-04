La gota freda amenaça els actes programats per a la Setmana Santa

Print This Post

Temps inestable en la segona meitat de la Setmana Santa.

La gota freda amenaça les processons de Setmana Santa. La situació es presenta complicada al llarg dels pròxims dies al nostre territori segons Inforatge. Els models continuen marcant molta acumulació de pluja i un ambient fred i rebolicat per les nostres comarques entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. A més, es confirma el dur temporal de llevant que patirà el nostre litoral amb ones de més de 3m d’altura.

Definir a dia de hui quina serà l’evolució exacta que presentarà esta Gota Freda és difícil i cada dia s’haurà d’anar ajustant la previsió en funció de les noves eixides dels models.

Demà dijous sant entrarem amb més detalls però tot començarà amb l’arribada d’un front nuvolós que ens deixarà les primeres precipitacions al llarg del dia. La nit de demà dijous a Divendres Sant les pluges més fortes podran focalitzar-se per la meitat nord de la nostra Comunitat.

Al llarg del Divendres Sant sembla que les precipitacions aniran desplaçant-se cap al sud del nostre territori. Les més fortes podrien centrar-se en la província de València o a últimes hores de la vesprada afectar especialment a Alacant.

A partir d’ací augmenta la incertesa de cara al cap de setmana on estes precipitacions podrien ser més persistents per les comarques del sud de València i nord d’Alacant, per a afectar a gran part del nostre territori de cara al Dilluns de Pasqua.

Demà, amb la proximitat d’este episodi i els nous models, donarem més detalls d’esta delicada situació que se’ns presenta i dels possibles canvis en les zones dels màxims de pluja.