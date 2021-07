La Gran Fira de València ajorna els espectacles pirotècnics dels dos caps de setmana vinents per l’agreujament de la situació sanitària

Connect on Linked in

Galiana ha fet una crida a la prudència i la responsabilitat tant individuals com col·lectives perquè la situació de la pandèmia puga millorar prompte

L’agreujament dels indicadors principals sobre la situació de la pandèmia per la COVID-19 a la ciutat de València ha motivat l’ajornament fins a finals de mes dels espectacles pirotècnics previstos per a este cap de setmana i el de la setmana vinent en la programació de la Gran Fira de València. Així ho ha anunciat el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, qui este dimecres ha estat en contacte amb responsables de la Conselleria de Sanitat per avaluar la situació i prendre les decisions necessàries en funció de les dades actualitzades.

“El més important és fer una crida a la prudència i a la responsabilitat tant de forma individual com col·lectiva per poder remuntar esta situació que s’ha anat agreujant des de fa uns dies”, ha destacat Galiana, qui també ha mostrat la seua confiança que, amb la implicació de tota la ciutadania i les persones que visiten la ciutat estes setmanes, es podrà millorar la situació sanitària.

“Si aconseguim entre totes i tots que milloren les dades, que s’han disparat en la ciutat, com ara la incidència acumulada, podrem parlar d’un ajornament d’estos espectacles pirotècnics, en el marc dels Focs de la Fira, que tant esperàvem i que tan necessaris són per al sector pirotècnic en particular i per a la cultura festiva de la nostra ciutat en general”, ha explicat el regidor.

Segons ha detallat, una vegada realitzada la consulta a les autoritats sanitàries sobre la situació actualitzada en la ciutat de València, “hem de fer un exercici de responsabilitat i mostrar el nostre compromís ferm per fer tot el possible per combatre la pandèmia i poder recuperar com més prompte millor la normalitat en programacions com la de la Gran Fira i amb activitats com els espectacles pirotècnics que teníem programats per a este cap de setmana”. Per això la Regidoria s’ha posat en contacte amb les empreses que disparaven les dos mascletades nocturnes programades per a dissabte a les 23 hores (Vulcano i Alpujarreña) i els tres castells del dia 24 (Del Mediterráneo, Valenciana i Zarzoso) per ajornar-los fins a finals de mes.