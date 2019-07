Connect on Linked in

Es podran visitar els museus i monuments de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals, el Museu del Corpus i altres espais de la Diputació i la Generalitat



La Gran Nit es consolida com un dels atractius que cada mes de juliol hi ha a València en el marc de la Gran Fira. Enguany la música, les exposicions i les «tertúlies a la fresca» seran protagonistes des de la vesprada fins la matinada d’este dissabte, dia 20, en una jornada de portes obertes en museus i monuments de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València a la que se sumen també el Museu del Corpus-Casa de les Roques i altres recintes gestionats des de la Diputació de València i la Generalitat.



Hi haurà un ampli programa d’activitats, per la qual cosa els museus i monuments tindran un horari especial. Des de les 10.00 hores del matí i fins la 01.00 hores de la matinada obriran les seues portes l’Almodí, la Casa Museu Benlliure, el Centre Arqueològic de l’Almoina, la Llotja i els museus d’Història, de l’Arròs i de la Ciutat. L’entrada a totes les activitats serà lliure i gratuïta, tot i que estarà limitada a la capacitat dels respectius espais.



Amb totes les activitats programades es consolida la Gran Nit de la Gran Fira com a nit de cultura i oci amb nombroses propostes per a la ciutadania. Juntament amb els espais esmentats, també se sumen a la celebració el Centre del Carme, la Fundació Bancaixa, l’Iber-museu de soldadets de plom, el Museu de Belles Arts, el Museu de Ceràmica González Martí, el Museu del Corpus, el Museu de Prehistòria, el Museu Valencià d’Etnologia i el MuVIM.



PROGRAMA



20.00 h. CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA: Actuació del grup JAZZMATIKS.

Passades: a les 20.00, 21.00, i 22.00 hores.

Aforament limitat a 125 persones per actuació.

Jazzmatiks és un grup de la Marina que versiona, en clau de jazz, «grans temes de música escrita en valencià, que inclouen temes d’artistes de sempre (com Raimon o Sau) i uns altres de grups de l’actualitat més recent (com La Gossa Sorda, Obrint Pas o Aspencat)». Santi Ferrer, Alfred Roselló i Javi Justo, amb la veu de Reme Giner, interpretaran diferents estils, des del Dixie al Swing, passant per la Bossa nova, Latin o Boogaloo, creant d’esta manera «uns directes d’atmosfera elegant, que traspassa barreres generacionals estilístiques, acostant el jazz i la bona música a totes les oïdes».



20.00 h. MUSEU DE L’ARRÒS – «Tertúlia a la fresca»

Aforament limitat a 20 persones.



Una «interessant activitat» que tindrà com a protagonistes al Museu de l’Arròs, el barri del Cabanyal i la cultura popular valenciana a través de l’evolució de la molineria de l’arròs en els darrers cent anys. Les persones assistents podran participar de manera activa en esta trobada, que estarà acompanyada d’una degustació de vins i diversos tipus d’arròs i amenitzada per algun tradicional «cant de batre». Participaran en l’activitat Josep Martorell (escriptor i cronista del Cabanyal), Rafa Marí (maquinària per a molineria), Miguel Minguet (arrosser), Pepiu de Castellar (cant de batre) i Santos Ruiz (Gerent de la D.O. Arròs de València), entre altres.



21.30 h. LLOTJA. Actuació de MONA BAND TRIO. Smooth Jazz.

– Primera passada: de 21.30 a 22.00 hores.

– Segona passada: de 23.45 a 00:15 hores.



Amb un variat repertori de jazz i soul, Mona Band Trio amenitzaran la nit als jardins de la Llotja. Integren el grup Mona de Lis, Miguel Anda i Tino González. «La seua trajectòria professional s’ha impregnat de diferents estils així com de la música d’una infinitat d’artistes i músics de tots els temps».



MUSEU DE LA CIUTAT



El Museu de la Ciutat celebrarà la Nit de juliol amb activitats culturals i musicals. A les 22:30 hores, actuació de MONA BAND TRIO. Concert de música lleugera a càrrec del trio Mona Band, que tindrà lloc al pati del Palau Marqués de Camp, seu del Museu de la Ciutat. A continuació (vora 23.30 hores donarà començament una visita guiada a l’exposició temporal «Rius per l’aire», de la mà de Luís Arciniega (catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de València i director de la Càtedra Demetrio Ribes) amb l’objectiu de «realçar el patrimoni de la cultura de l’aigua com un dels senyals d’identitat del territori valencià». L’exposició presenta prop d’una trentena dels aqüeductes més representatius del territori valencià, combinant fotografia antiga i moderna, projectes i cartografia, gravats, maquetes i altre material audiovisual, per a mostrar «els viatges de l’aigua» a través de la Comunitat Valenciana, així com «la seua plasmació artística en molt variats elements, vaixelles, monedes, bitllets, gravats, fins i tot en les nostres falles».

23.00 h. CASA MUSEU BENLLIURE. Actuació d’ALICIA CASTELLANO.



Jove intèrpret formada en guitarra i cant en l’Acadèmia ‘Al so de la música’ de València, que presentarà la seua versió personal d’un triat repertori del panorama musical actual, amb temes com «Sola» (Jessie Reyez), «Shallow» (Lady Gaga), «Nana triste» (Natalia) o «Aunque no sea conmigo» (Bunbury), entre altres.



23.00 h. MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA. Actuació de «CLAU DE SWING».

Clau de Swing interpreta música de swing combinada amb jazz i algun altre estil com la bossa nova, amb un «ampli repertori i un caràcter molt personal i ple de matisos». Conformen el grup sis músics de «reconegut prestigi per la seua trajectòria personal i musical»: Roberto Lorente, Emilio Ferrer; Guillermo Balaguer, Rafael Martínez-Vilanova, Blas Molina, i, com a solista, Rosa Torres.



MUSEU DEL CORPUS – CASA DE LES ROQUES. Actuació de GEM.

Primera passada: 19.30 hores.

Segona passada: 20.30 hores.