La guanyadora d’un Oscar, “Minari. Història de la meua família”, pròxima estrena al cinema Tívoli de Burjassot

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El cinema Tívoli camina cap al tancament de temporada en interior per a, a la fi de juny, inaugurar la nova temporada de la Terrassa d’Estiu, a l’Auditori de la Casa de Cultura. Però per davant encara queden dos caps de setmana per a gaudir de dues noves estrenes en la pantalla gran del cinema local.

Així, el dissabte 22 i el diumenge 23, la pel·lícula que els espectadors i espectadores tindran a la seua disposició és “Minaro. Història de la meua família”, que, tots dos dies, tindrà les seues projeccions a les 19h. No recomanada per a menors de set anys, la cinta està basada en la infància del seu director, Lee Isaac Chung i recentment ha sigut mereixedora de l’Oscar a la millora actriu de repartiment, Youn Yuh-jung.

La pel·lícula trasllada a l’espectador a la dècada dels 80 per a contar la història d’una família -meitat coreana, meitat estatunidenca- que viu en una xicoteta granja d’Arkansas tractant d’aconseguir l’anomenat “somni americà”. Però després de l’arribada de l’àvia, la llar canviarà per complet. Els riscos de la vida en el camp i la inestabilitat del nucli familiar són els pilars entorn dels quals gira aquest film sobre la resistència dels llaços familiars però també sobre l’arrelament i sobre la tendresa.

L’última pel·lícula de la temporada en el Tívoli serà “L’oblit que serem”, l’última pel·lícula del cineasta Fernando Trueba i protagonitzada per Javier Cámara, que tindrà les seues projeccions el dissabte 29 i el diumenge 30, a les 19h.

Les entrades per al cinema Tívoli tenen un preu únic de 4 euros i es poden adquirir, telemàticament en www.cinetivoli.es. El cinema Tívoli té activat el protocol COVID-19.