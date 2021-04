La Guàrdia Civil de la localitat de Carcaixent deté a 4 membres d’una organització que es dedicava al tràfic de drogues

Print This Post

L’Àrea d’Investigació de de la Guàrdia Civil de Carcaixent va iniciar a principi de l’any l’Operació “ALMASSERETA”, que va portar a la desarticulació d’una organització dedicada al cultiu i tràfic de droga emprant per a això domicilis exclusius per al cultiu extensiu de marihuana i més tard ser distribuïda en diferents punts de la localitat amb una freqüència molt continuada.

Després de tindre coneixement a través de veïns de la zona de l’existència de diversos punts de venda de substàncies estupefaents al detall en localitat que pogueren estar relacionats entre si, es van iniciar les investigacions policials per a la identificació dels autors.

En el transcurs d’aquestes, es van detectar activitats de sovintege en diverses localitats de la província de València, així com la venda de droga a menors d’edat i a plena llum del dia durant el transcurs de l’estat d’alarma.

En la citada operació s’han realitzat 3 registres en la localitat de la província de València que va portar a la detenció de 4 persones totes elles de nacionalitat espanyola pels delictes de tràfic i cultiu de drogues, i defraudació de fluid elèctric.

S’han aprehés 319 plantes de marihuana, 10 grams i diverses tauletes d’haixix així com més de 200 grams de marihuana, 1,5 grams de MDMA disposats en dosis llestes per a la seua posterior venda, a més de més de 2500 euros en metàl·lic, joies, armes blanques, i material essencial per a la confecció i distribució de la droga.

L’Operació s’ha saldat amb la total desarticulació de l’organització.

Els detinguts, 1 dona i 3 homes d’entre 42 i 45 anys d’edat, de nacionalitat espanyola.

En aquesta operació també han col·laborat: efectius de l’Àrea d’Investigació de la Guàrdia Civil de Carcaixent , efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Companyia de Sueca, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de València, efectius del Servei Cinológico de la Guàrdia Civil de Castelló, efectius de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Castelló i efectius de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Carlet i d’Almussafes.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Alzira.