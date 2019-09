La Guàrdia Civil desmantella quatre punts de venda de substàncies estupefaents a la menuda en la localitat de Sueca

Connect on Linked in

En el marc de l’operació “ROSSINYOL” realitzada per la Guàrdia Civil de Sueca s’ha procedit a la detenció de 6 persones, pels delictes de cultiu i elaboració de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric

S’han desarticulat 4 punts de droga a la menuda i practicat 6 registres en diferents domicilis de la localitat de Sueca i un d’ells al Perelló

Aquests serveis se sumen a les constants investigacions realitzades per la Guàrdia Civil per a combatre totes les baules dels delictes contra la venda de substàncies estupefaents sobretot en menors

Dins dels serveis establits per a evitar el cultiu i elaboració de substàncies estupefaents a la província de València i eradicar els punts de venda de droga a la menuda la Guàrdia Civil de Sueca ha desmantellat quatre punts de droga a la menuda en aquesta població.



En el marc de l’operació “ROSSINYOL” iniciada per la Guàrdia Civil de Sueca a la fi de desembre de 2018, s’ha procedit contra sis persones per la seua implicació en els delictes contra la salut publica de substàncies estupefaents de venda a la menuda.



La fase d’explotació va culminar quan els agents de la Guàrdia civil van procedir al registre de 6 domicilis de Sueca i un del Perelló, 4 d’ells utilitzats per a la venda a la menuda de substàncies estupefaents. Per la qual cosa es va procedir a la detenció de 6 homes de nacionalitat espanyola i romanesa entre els 16 i 32 anys per la seua implicació en els delictes contra la salut pública (tràfic de drogues), defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

Els detinguts exercien labors de vigilància sobre els punts de venda, traslladant fins i tot als clients a les habitatge i realitzant repartiments a domicili.



Pel que sembla joves de la localitat de Sueca es dirigien a aquests domicilis per a comprar tot tipus de substàncies estupefaents (Cocaïna, marihuana, èxtasi, haixix), entraven en els mateixos i després de romandre un breu espai de temps els abandonaven ja amb la substància adquirida, circumstància que era palesa en la localitat, causant greu alarma social, ja que a part d’aquestes vendes es produïen altercats en la via pública



Amb aquestes actuacions s’han pogut intervindre a prop més de 13.000 euros en efectiu, 3 bascules de precisió, 58 telèfons mòbils, cocaïna, haixix i marihuana en dosi preparada per a la venda, pastilles d’èxtasis, anabolitzants, 1 pistola “Táser”, dos defenses extensibles, així com substàncies de cort i utensilis per al cultiu de marihuana. També tres vehicles suposadament utilitzats per a la distribució i venda de les substàncies estupefaents.



En aquest dispositiu han participat a més dels agents de l’Àrea d’investigació de la Guàrdia Civil de Sueca, agents del GRS de València i Unitats de Seguretat Ciutadana.



Cal destacar la presència de gossos de raça perillosa en els habitatges registrats que van ser reduïts, sense ocasionar cap mena de mal físic als animals.