La Guàrdia Civil desmantella un punt de venda de droga al detall en la localitat de Cullera

En el marc de l’operació “TADRI”,s’ha procedit a la detenció de dues persones implicades en un delicte contra la salut pública

Amb està intervenció s’ha evitat l’entrada en el mercat il·legal de substàncies estupefaents per a la seua venda a la menuda

La Guàrdia Civil de Cullera, en el marc dels serveis orientats a previndre i perseguir el tràfic de drogues, ha desenvolupat l’operació “TADRI”, procedint a la desarticulació d’un punt de venda de drogues de la localitat de Cullera i a la confiscació de gran quantitat de substàncies estupefaents i efectes relacionats amb l’activitat il·lícita esclarida.

La Guàrdia Civil de Cullera va tindre coneixement des de principis de l’any 2020 que en un habitatge de la localitat de Cullera s’estaven venent substancies estupefaents per part dels habitants.

Els veïns de la zona es veien perjudicats pel continu consum de substàncies estupefaents en la zona per part de consumidors que venien a adquirir la droga a l’habitatge anteriorment esmentat. A vegades, aquestes persones arribaven fins i tot a produir actes vandàlics per la zona, trencant mobiliari públic o privat. Tot això generava un clima d’intranquil·litat en la població, que no veia amb bons ulls l’activitat delictiva que s’estava desenvolupant.

Fruit de les investigacions, es va poder comprovar com efectivament es donaven amb freqüència vendes de suposada substancia estupefaent a eventuals consumidors que acudien a l’habitatge entre els clients menors d’edat.

Durant el registre es va confiscar tant marihuana com haixix, utilitzades totes dues drogues suposadament per a ser venudes, a més d’una bàscula de precisió i diners fraccionats. També es va confiscar material que poguera procedir d’una plantació indoor (focus, filtres d’aire, etc.), encara que no es va situar cap en l’habitatge.

Com a conseqüència d’aquesta operació, els Agents del Lloc del Lloc Principal de Cullera, Companyia de Sueca i agents de la Usecia, han procedit a la detenció d’un home i una dona tots dos espanyols i de 27i 34, per un presumpte delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.

De les labors operatives desenvolupades, es va poder identificar als habitants de l’habitatge, així com constatar que aquest domicili era utilitzat com a punt de venda de drogues i amb un gran nombre de “clients”.

La Guàrdia Civil dona per desmantellat un important punt de venda de substàncies estupefaents en la localitat de Cullera.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de 1r Instància i Instrucció núm. 2 de Sueca.

