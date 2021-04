La Guàrdia Civil deté a un home implicat en més de 47 robatoris en trasters i garatges de la comarca de la Ribera Alta

Print This Post

Els fets es portaven produint des de mitjan desembre de 2020 en les localitats valencianes de Catarroja, Albal, Massanassa, Sedaví, Alfafar i Benetússer

L’autor de 27 anys, de nacionalitat espanyola i multitud d’antecedents previs, ha sigut detingut in fraganti gràcies a la col·laboració ciutadana

Per part d’agents pertanyents a l’àrea d’investigació de la Guàrdia Civil d’Alfafar (València) es venia investigant en el marc de l’Operació “SENDRER” una sèrie de robatoris que es produïen en les localitats de Catarroja, Albal, Massanassa, Sedaví, Alfafar i Benetússer. Un total de 47 delictes de robatori amb força en les coses en els quals amb el mateix modus operandi l’autor venia apoderant-se d’estris que els denunciants guardaven en els trasters situats en els garatges de les seues finques.

Després de cadascun del robatoris els agents de la Guàrdia Civil inspeccionaven cada escenari i fruit d’aquestes indagacions s’ha aconseguit verificar a l’autor dels fets, el qual ha sigut reconegut a través de càmeres de vigilància en els propis garatges i en establiments pròxims. Ha sigut també clau per a l’esclariment dels delictes la col·laboració ciutadana, que havent vist a l’individu entrar o eixir dels llocs o cometre el fet, han col·laborat activament amb els agents podent reconéixer a l’autor.

Va ser també gràcies a la col·laboració ciutadana el passat dia 01 de març de 2021 està persona, després d’haver comés 13 robatoris consecutius en la localitat de Catarroja, va ser sorprés per una veïna i aquesta juntament amb la seua parella van donar la veu d’alarma espantant al lladre, que va ser detingut per agents de la Guàrdia Civil i Policia Local de Catarroja en aqueix moment.

Els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació van practicar diverses diligències durant els dies 1 i 2 de març i en conjunt amb les realitzades en els últims mesos, han posat de manifest la participació d’aquesta persona en els 47 delictes que se l’acusa, així com la possible comissió d’una trentena de delictes de danys en altres trasters i garatges en els quals no pudor robar.

El detingut de 27 anys i de nacionalitat espanyola, que compta amb multitud d’antecedents i amb 14 detencions anteriors.

L’autor dels robatoris també va ser detingut per fets similars a principis de desembre de 2020 per la comissió d’altres 13 robatoris en trasters i garatges de les mateixes zones.

Modus operandi

El presumpte autor utilitzava diferents classes d’eines per a poder obrir els panys i així poder, per a accedir a l’interior dels trasters i garatges.



Els efectes sostrets corresponen amb xicotets articles de fàcil eixida al mercat il·lícit i fàcilment convertible en beneficis econòmics.



Més de 47 robatoris esclarits en el qual un d’ells en grau de temptativa.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia de Catarroja.