La Guàrdia Civil deté a un home implicat en un robatori amb violència i intimidació a una dona que exercia la prostitució

S’ha procedit a la detenció d’un home implicat en un delicte de robatori amb força i intimidació i detenció il·legal en el dia d’ahir

Gràcies a la ràpida actuació dels Agents i la col·laboració ciutadana es va poder evitar un mal major a la víctima

La Guàrdia Civil d’Alfafar-Catarroja en col·laboració amb els d’Aldaia, han procedit a la detenció d’un home de 44 anys d’edat per la seua presumpta autoria en un delicte de robatori amb violència i intimidació i detenció il·legal.

Com s’ha pogut comprovar, mentre la víctima desenvolupava la seua activitat en una zona del Port de València, va ser reclamada per un home que conduïa un vehicle. Després de sol·licitar els serveis de la víctima i aquesta negar-se, la va segrestar i va conduir amb el cotxe per la V-30 i l’A-7 en contra de la seua voluntat. La víctima, després de sentir-se violentada, va aprofitar una reducció de velocitat per a saltar del vehicle en marxa, quedant les seues pertinences en poder de l’autor dels fets.

La víctima va ser traslladada al centre mèdic per una patrulla de la Guàrdia Civil d’Aldaia i posteriorment va interposar formalment la denúncia i va explicar els fets ocorreguts en les dependències de la Guàrdia Civil d’Alfafar.

Després de practicar-se les investigacions necessàries encaminades a l’esbrinament del possible autor del fet denunciat i gràcies a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir esbrinar la seua identitat i localització, traslladant-lo a les dependències d’Alfafar i quedant detingut l’home de 44 anys d’edat i nacionalitat espanyola com a presumpte autor dels delictes de robatori amb força i intimidació, detenció il·legal i lesions.

Tots els fets exposats van ocórrer en el dia d’ahir a la vesprada, gràcies a la ràpida actuació dels agents es va poder detindre a l’autor i evitar un mal major a la víctima.