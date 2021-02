La Guàrdia Civil deté a un home que introduïa verí en coloms morts per a eliminar animals que el perjudicaven a Antella

Connect on Linked in

La Guàrdia Civil va procedir a la detenció d’un home de 76 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte contra la fauna

Els agents van descobrir diversos coloms que contenien en el seu interior un compost de gran toxicitat, la tinença i l’ús de la qual no aquesta permesa

En una inspecció realitzada juntament amb el Grup Cinologico es va descobrir que aquesta persones guardava en una caseta biocida igual que el trobat en el cos dels coloms

Dins dels serveis establits de manera permanent per la Guàrdia Civil de València per a evitar delictes relatius a la protecció de la fauna i flora, s’ha detingut a una persona per un delicte contra la fauna a Antella.

Arran de la mort per enverinament d’un Buho Real es van iniciar les investigacions per part del Seprona de Navarrés de la Guàrdia Civil, a fi de poder identificar, localitzar i detindre, a l’autor o autors d’aquests fets tan perjudicials per a la fauna.



Fruit de les constants investigacions realitzades pels agents encarregats de l’operatiu es va poder comprovar que es tractava d’un home de 76 anys i de nacionalitat espanyola, que va ser detingut per un delicte relatiu a la protecció de la fauna.

El detingut introduïa una substància toxica a l’interior de coloms morts que utilitzava com a esquer per a evitar que els animals causaren danys a coloms de la seua propietat.

Els agents van localitzar 4 coloms morts en els voltants que contenien en el seu interior una substància granulada, de color negre, molt similar a un biocida utilitzat per a enverinar a la fauna.



D’aquesta manera els agents també van evitar que alguna persona o animal poguera veure’s afectat per aquest fet il·lícit.



Els agents del Seprona al costat del Grup Cinologico van realitzar una inspecció en un magatzem pròxim, trobant substàncies toxicas similars a les existents en els cos dels animals usats com a esquers.

Cal destacar el gran perjudici que té aquestes accions per a la fauna i la naturalesa de la nostra geografia.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 7 d’Alzira.