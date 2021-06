La Guàrdia Civil deté a una persona a Sagunt per una plantació il·legal d’una varietat específica de tarongers

L’autor havia plantat en la seua finca més de 80 tarongers, varietat orri, i venut més de 100 quilograms sense les llicències pertinents

La Orri Running Committee, els qui concedeixen aquestes llicències per a venda i plantació d’aquesta varietat de tarongers, van assegurar que aquesta il·legalitat ascendia a uns 4500 euros

S’ha detingut una persona per un delicte contra la propietat intel·lectual

L’equip Roca de la Guàrdia Civil de Sagunt, en el marc de l’Operació “YUSFI”, va detindre a una persona per un delicte contra la propietat intel·lectual.

L’autor havia plantat, en una parcel·la de la seua propietat, més de 80 tarongers de la varietat orri i venut més de 100 quilograms d’aquest cítric sense tindre autorització per a això.

La companyia que té la patent d’aquesta varietat (Orri Running Committee), va afirmar que les accions dutes a terme pel suposat autor dels fets ascendien a uns 4.500 euros.

La investigació va començar el mes de març passat. Agents de seguretat ciutadana van realitzar una inspecció en el mercat exterior municipal de Sagunt sobre productes d’alimentació. En aquesta inspecció, van detectar un lloc en el qual la taronja, varietat orri, es trobava a un preu de mercat molt per davall del regulat per a la seua plantació, producció i comercialització.

Agents d’Equip ROCA de la Guàrdia Civil de Sagunt, mitjançant presa de mostres i anàlisis del cítric esmentat, van deduir que, aquesta varietat, havia sigut adquirida en el mercat de majorista de fruites i verdures MERCOVASA de la localitat del Puig de Santa María. Amb la continuació de les perquisicions, van aconseguir localitzar a l’agricultor que subministrava aquestes taronges.

Aquest agricultor, era propietari d’una finca en la qual posseïa més de 80 tarongers de la varietat orri. A més, havia venut més de 100 quilograms d’aquest cítric.

Seguint amb la investigació i després de consultar amb la Orri Running Committee (companyia que té la patent de la varietat orri), va afirmar que l’agricultor ressenyat, no posseïa llicència ni autorització per a la plantació, producció i comercialització d’aquesta taronja. Que aquesta acció, que està dins de la il·legalitat, ascendia a uns 4500 euros.

L’autor dels fets produïa un cítric que comportava el cobrament d’un royalti, a gratcient que no tenia dret a rebre aqueix efectiu. Aquest agricultor, una vegada que havia recollit les taronges, les venia a un mercat de majorista amb la finalitat de destinar-lo finalment a la venda minorista.

En comprovar, per part de la Guàrdia Civil, que no es van complir els requisits de comercialització per a la venda d’aquest cítric a Espanya, el passat dia 10 de maig, es va procedir a la detenció de l’agricultor per un delicte contra la propietat intel·lectual. Es tracta d’un home de 54 anys d’edat i de nacionalitat espanyola.

Aquesta detenció s’ha sumat a l’operació YUSFI, en la qual van participar els diferents Equips ROCA de la Guàrdia Civil de València.

S’ha de ressaltar que gràcies a l’especialització, preparació i esforç diari d’aquests equips i la gran labor preventiva de les patrulles de seguretat ciutadana, es va aconseguir localitzar i detindre a l’autor d’aquest fet delictiu.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº3 de Sagunt (València).