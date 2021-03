La Guàrdia Civil deté a una persona i investiga a altres dues per un delicte continuat de furt de 100 tones de taronges en les localitats de Picassent i Alginet

Connect on Linked in

En l’operació “LANE-BATEGA” realitzada per la Guàrdia Civil de l’Equip Roca de Paiporta s’ha procedit contra tres persones per la seua implicació en un delicte continuat de furt de taronges, falsedat documental i encobriment

Dins dels serveis establits de manera permanent per la Guàrdia Civil de València per a evitar el robatori i comerç il·legal de productes del camp en explotacions agrícoles i en establiments de compra d’aquesta mercaderia, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció d’una dona investigació de dos homes d’edats compreses entre els 31 i 65 anys i nacionalitat espanyola, per un delicte de furt de taronges, encobriment.

Per part de l’Equip ROCA de Paiporta, s’inicia l’Operació “LANE-BATEGA, per a l’esclariment inicialment d’un delicte de furt de taronges de la varietat Lane -batega valorades en més de 8000 Euros, ocorregut en el terme municipal de Picassent i Alginet.

El passat 17 de febrer de 2021, es realitza una inspecció en un magatzem de fruita en un polígon de Picassent (V), sol·licitant al propietari d’aquest magatzem els Documents d’Acompanyament i Traçabilitat Agrària (DATA), que havien tingut entrada en els últims dies.

Per part dels agents es pren les dades en ells inscrits per a la seua posterior comprovació, procedint a acarar dades tant dels propietaris dels camps com dels operadors autoritzats, així com del camp recollit.

Com a resultat de les comprovacions anteriorment citades, va resultar amb indicis d’haver pogut ser falsificat i que després de contactar telefònicament amb una dona manifesta que és la mestressa d’una finca juntament amb el seu marit, que el propietari i a nom de qui està expedit el document DATA, havia mort a mitjan any passat, portant els autors dels fets delictius els camps en la localitat d’Alginet (V), estant a nom del difunt expedits 29 DATES falses.

Que els agents tornen a sol·licitar dates en l’empresa anteriorment citada, per a comprovar si aquestes persones ha continuat introduint DATES falses a nom d’altres persones en la present campanya, resultant altres 21 dates expedides de manera fraudulenta a 3 amos de diferents camps.

Identificats els autors, es procedeix a la detenció d’un d’ells i a la investigació dels altres dos, als quals se’ls atribueixen delictes continuats de furt, falsedat documental i encobriment i que amb els quals es van introduir en el mercat més de noranta-set tones de taronja sostreta i pels quals els autors haurien rebut més de huit mil euros.

Així mateix, es localitza i immobilitza més d’una tona i mitja de taronja de la varietat Lane Batega, la qual es trobava llista per a eixir del magatzem i la seua posterior venda de manera il·lícita, sent recuperada i entregada al seu propietari.

Amb aquesta Operació, s’esclareixen un furt de prop de 100 tones de taronges de la varietat “LANE-BATEGA” valorat en més de 8.000 euros i la falsificació de 50 Dates i l’encobriment de la venda del furt de taronges.