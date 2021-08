La Guàrdia Civil esclareix 7 delictes de robatorien interior d’esglésies, comesos en diverses localitats de la província de València

La Guàrdia Civil de Sueca ha detingut a un home de 47 anys per la seua implicació en robatoris interior d’esglésies

Llaurí, Corbera, Riola, Fortaleny, Xeresa, Barraca d´Aigües Vives i Lloc Nou d´En Fenollet són els centres culte afectats

L’autor dels fets va sostraure diversos objectes de valor sobretot joies i diners en efectiu de les recol·lectes

La Guàrdia Civil de Sueca ha detingut a una persona de 47 anys d’edat com a presumpte autor de 7 delictes de robatori amb força en interior d’esglésies, en les poblacions: Llaurí, Corbera, Riola, Fortaleny, Xeresa,

Barraca d´Aigües Vives i Lloc Nou d´En Fenollet.

A mitjan mes de juny de l’any 2020 es té coneixement per part dels agents, que en dos caps de setmana consecutius una sèrie de robatoris que posseeixen característiques poc usuals. Després de rebre denúncies interposades pels rectors de diverses esglésies de localitats xicotetes de la demarcació: Llaurí, Corbera, Riola i Fortaleny.

De l’anàlisi de les dades que figuren, s’extrauen pels investigadors, una sèrie de conclusions i pautes comunes que els fan desenvolupar la hipòtesi que es tracta del mateix autor, ja que es repeteixen la naturalesa del lloc dels fets molt poc usuals (esglésies), de localitats xicotetes.

El modus operandi: escalament (demostrant perícia per l’arriscat i dificultat que presenten alguns dels llocs pels quals arriba a pujar), hores en què es cometen (primeres hores del matí), naturalesa del sostret i manera d’obtindre-ho (diners continguts en lampadaris o bústies de col·lecta, els quals força i joies), dies de la setmana en què es cometen els delictes solen ser caps de setmana.

Per tant s’obri una investigació amb l’objectiu de la identificació i detenció del/els autor/és d’aquests fets.

Paral·lelament es practiquen diligències d’inspecció ocular en cadascuna de les esglésies, podent obtindre en la localitat de Llaurí, diverses empremtes dactilars pertanyents suposadament a l’autor.

Així mateix, el rector d’una de les esglésies de la zona, va facilitar en la seua denúncia, una descripció minuciosa d’un home al qual va sorprendre, en escoltar uns sorolls, intentant accedir a l’església grimpant per murs de les terrasses contigües a aquest.

També s’adverteix, pels investigadors, l’existència de fets comesos en les mateixes dates en altres poblacions pròximes i que reuneixen les mateixes característiques que els de la demarcació de Sueca detectant tres robatoris en esglésies pràcticament “calcats” en localitats de Xeresa, Barraca d’Aigües Vives i Lloc Nou d’En Fenollet.

A aquesta persona, li constaven antecedents anteriors que coincidien plenament amb totes les característiques descrites (escalament, esglésies, naturalesa del sostret, etc.) Dels robatoris a les esglésies a dalt esmentades. Això sumat a l’existència d’unitat temporal i geogràfica entre tots els robatoris (comeses en una àrea geogràfica

relativament reduïda i en un període temporal curt) va portar a assenyalar a aquesta persona com el presumpte autor de set robatoris amb escalament (un en grau de temptativa) en esglésies de diverses poblacions de la província.

La fase d’explotació de la investigació va culminar el passat 30 de juliol amb la detenció d’un home de 47 anys d’edat per la seua implicació en un total de 7 delictes de robatori interior d’esglésies duts a terme en diversos municipis de la província de València.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Sueca