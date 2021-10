La Guàrdia Civil procedeix contra 2 homes per vendre substàncies a través del sistema “teledroga”

Print This Post

Els autors subministraven la marihuana mitjançant el sistema “TELEDROGA”, després de ser sol·licitada a través d’una web d’Internet

El sobre contenia un kit amb marihuana, paper de fumar i filtres per al consum

La Guàrdia Civil de Paiporta ha detingut a dos homes de 19 i 31 anys d’edat, tots dos de nacionalitat espanyola per un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), mitjançant el sistema de “teledroga”. Amb aquest mètode venien a través d’una pàgina web que després realitzava el lliurament a domicili.



Aquesta actuació es troba emmarcada dins del pla de resposta policial al cultiu i tràfic il·legal de marihuana i els beneficis d’aquest, així mateix com en el pla operatiu de resposta policial al tràfic minorista i consum de drogues, llocs i locals d’oci i diversió que la Guàrdia Civil ve desenvolupant en la feina de casa de prevenció de la delinqüència i seguretat ciutadana.

Els agents de la Guàrdia Civil de Paiporta que es trobaven realitzant labors de seguretat ciutadana en la localitat, van procedir a donar l’alt a un ciclomotor per a la seua corresponent inspecció.

Durant la inspecció realitzada, es van adonar com el conductor portava 16 sobres amb al voltant 112 grams de cabdells de la planta Cànnabis Sativa, llibrets de paper de fumar i filtres, tot un kit per al consum. Aquests estaven sent distribuïts als compradors.

Fruit de les perquisicions dels investigadors, es va poder verificar que s’oferien en Internet com la flor aromàtica del Cànnabis Sativa amb THC inferior a 0.2%. Amb això, volien donar aparença de legalitat a un comerç il·lícit de cànem industrial



Després de les diverses gestions policials dels agents, van localitzar al gerent de l’empresa que publicitava en Internet la venda de cànem aromàtic. Duent a terme un registre en el seu domicili, on els agents van intervindre 525 grams de cabdells de marihuana preparats per a la seua distribució.

Finalment, els agents van detindre a dos homes de 19 i 31 anys d’edat, de nacionalitat espanyola, per un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i l’aprehensió de més 637 grams de marihuana i al voltant 200 euros en diners en efectiu.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Torrent.

Per a més informació poden cridar a l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC), de la Guàrdia Civil de València, al telèfon 96-317.46.60, ext.379.