La Guàrdia Civil procedeix contra quatre persones implicades en més de 19 delictes entre robatoris, tràfic de drogues i falsificació documental a la comarca de la Ribera Alta

La Guàrdia Civil de Carcaixent en el marc de l’operació ”MASAELADI” ha detingut a tres homes i una dona per la seua presumpta implicació en delictes de robatori amb força, tràfic de drogues i falsedat documental



Dins dels serveis establits de manera permanent, en el marc del pla d’actuacions per a la prevenció de robatoris amb força en habitatges, trasters i cases de camp. La Guàrdia Civil de Carcaixent, dóna principi a l’Operació “MASSAELADI”.



Des del mes de juliol es vénen interposant nombroses denúncies relatives al robatori amb força en interior de domicilis trasters i cases de camp, en diferents termes municipals, afectant principalment les localitats de Villanueva de Castellón, Alberic, La Pobla Llarga, Massalavés, Guadassuar i Algemesí.



Després d’analitzar els fets delictius que es coneixen, donada la interposició de denúncies per part dels perjudicats i que al no existir autor conegut en la majoria dels casos, es comença una línia d’investigació de la problemàtica delictiva presentada.

Per tot això, s’inicien les investigacions per a intentar l’esclariment dels fets denunciats, procedint a l’anàlisi de cadascuna de les denúncies interposades, realitzant un inventari de tots els efectes sostrets, dades característiques, possibles elements de traçabilitat i ampliació de dades, relatius a aquest efecte. D’igual manera es procedeix a establir un possible modus operandi present en cadascun dels fets delictius.

En un inici, les persones sobre les quals se sospiten, resulten ser coneguts, que vindrien dedicant-se a delictes contra el patrimoni, en diferents àmbits. Sobre aquestes persones, s’estreny la vigilància i es concreten les gestions a fi de constatar la possible vinculació d’aquests, amb els fets delictius que es vénen esdevenint. Aquestes persones es troben en un entorn vinculat a les drogues i tenen multitud d’antecedents de diferent tipologia, no se’ls coneix cap treball, per tant, es tracta d’un de les maneres “fàcils”, d’obtindre substancies estupefaents, entre altres coses, dels aquells beneficis derivats dels efectes que pogueren estar sostraient després de les comissions dels delictes.

El “modus operandi”, observat en totes les denúncies coincideixen en totes elles, sent aquest, l’escalament o la fractura total del barret fort, del pany d’accés. A més s’observa que els autors, “utilitzen mitjans” per a evitar la identificació d’aquests, sent aquests, caputxes, màscares, guants, peces esportives, diversos mitjans de transport que van intercanviant en la consumació dels diferents delictes i fins i tot la utilització de “plaques doblegades” en els seus vehicles.



Cal destacar que quasi la totalitat dels objectes que sostrauen, es tracten de maquinària i elements relacionats amb l’agricultura, així com bicicletes d’alta gamma. Objectes que en la majoria d’ocasions obtenen una eixida ràpida en el mercat de segona mà i fins i tot en transaccions com a mitjà d’intercanvi per droga. Els fets delictius es cometen principalment en el municipi on resideixen els autors (Massalavés), o en pobles molt pròxims a aquest, de fàcil i ràpida comunicació, fins i tot per camins rurals, que faciliten la fugida per a no ser localitzats.narios.

Després de diversos serveis establits en diferents zones, així com seguiments, s’aconsegueix establir i identificar els diferents vehicles utilitzats per a cometre els fets i els possibles llocs utilitzats, on poder ocultar els objectes sostrets.

Amb tot això, el dia 18 de setembre dels presents, es va procedir a l’explotació de l’operació “MASSAELADI”, realitzant tres detencions i quatre entrades i registres, en els quals va ser possible l’aprehensió de números objectes, els quals es trobaven sostrets i constaven com a tal, en diverses denúncies presentades en dependències oficials, així com també l’aprehensió d’una plantació de marihuana, una bàscula de precisió i uns 200 gr de marihuana, llestos per a la seua distribució, en una dels habitatges registrats.

Després de la finalització de la primera fase de l’Operació, es té coneixement, que els autors, pogueren haver portat nombrosos objectes sostrets, a una casa pertanyent a l’acabe municipal de Carcaixent, per a la seua venda a un tercer.

Per això, en data 27 de setembre es procedeix a l’explotació de la SEGONA fase, de l’operació “MASSAELADI”, realitzant una nova detenció i un registre, en el qual va ser possible l’aprehensió novament de números objectes, que es trobaven sostrets.



Amb aquesta operació s’han aconseguit esclarir més de dènou fets delictius pel que s’ha procedit a la detenció de quatre persones tres homes i una dona d’edats compreses ens els 27 i 38 anys i nacionalitat espanyola i al desmantellament d’una plantació de marihuana i punt de venda d’aquestes substàncies, així com el descobriment d’un habitatge on s’estava realitzant la venda dels objectes sostrets.



A aquestes persones se’ls imputa els delictes de robatori amb força, tràfic de drogues i falsificació documental.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº1 d’Alzira.

Per a més informació poden cridar a l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC), de la Guàrdia Civil de València, al telèfon 96-317.46.60 Ext. 379

