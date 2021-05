La Guàrdia Civil procedeix contra tres persones a València per la falsificació d’informes PCR per a eixir del territori nacional

Connect on Linked in

Els autors oferien i falsificaven informes metges amb resultats de proves PCR negatives als seus empleats per a viatjar a tercers països

Aquests autors modificaven dades personals de pacients en els informes autèntics en una coneguda xarxa sanitària d’hospitals

En el marc de l’Operació “DEMICO”, components de l’Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Carlet, van procedir a la investigació de tres persones, dos homes i una dona, d’edats compreses entre els 22 i els 48 anys i nacionalitat espanyola per un delicte de falsedat documental relacionada per l’ús d’informes mèdics fraudulents.

Durant el mes de març de 2021, es va iniciar la investigació centrada en una empresa de la localitat de L’Alcúdia després de tindre coneixement d’unes certes irregularitats en els informes *PCR que els empleats de la mateixa estaven utilitzant per a viatjar a tercers països, sent necessària aquesta documentació per a poder realitzar-los.

Aquests documents eren normalment expedits de manera fraudulenta modificant les dades personals del pacient en informes autèntics de la coneguda xarxa sanitària d’hospitals. Els agents investigadors, en col·laboració amb el Departament Jurídic del grup d’hospitals de València, van arribar a la conclusió que els documents investigats havien sigut manipulats, no corresponent els números d’història clínica a cap empleat de la citada empresa.

Realitzades gestions amb les operadores dels diferents vols contractats per l’empresa investigada, aquestes ratifiquen que se sol·licita la prova PCR com a requisit inexcusable amb anterioritat a l’embarcament.

Entrevistats amb diversos dels empleats que realitzen aquests viatges, van constatar que algun d’aquests va aportar manifestacions contradictòries, encaminades a entorpir la investigació i generar un escenari de compliment estricte amb la normativa sanitària COVID-19, asseveracions que una vegada investigades van corroborar els fets delictius, per la qual cosa es presumeix una pràctica generalitzada en aqueixa empresa.

Finalitzades les investigacions per part dels agents, es verifica que tots els indicis demostren la falsificació dels documents i l’ús d’aquests, donant com a resultat la detenció del propietari de l’empresa investigada, la responsable de la gestió documental dels viatges i la investigació d’un dels empleats que va viatjar amb documentació falsificada.