La II Gala Catarrogines torna a visibilitzar el paper protagonista de les dones a la història de Catarroja

La Gala Catarrogines s’ha fet amb un espai en el calendari d’actes de Catarroja. Després de la seua primera edició, celebrada en 2019, torna enguany amb renovades energies i amb la intenció de continuar reivindicant el paper protagonista de la dona del nostre municipi en aspectes de la vida tan diversos com el comerç, l’esport o les activitats culturals.

El TAC Catarroja tornarà a ser l’espai triat perquè aquest dissabte 1 de febrer a partir de les 19 hores conegam a les 11 integrants del calendari commemoratiu seleccionades per a visibilitzar l’important paper de la dona catarrogina. La gala serà conduïda per Inma García Perís, qui recentment exposava a Catarroja la seua obra fotogràfica Double, amb la qual donava a conéixer al públic la diplopía, patologia que pateix i que li fa veure tot doble.

La regidora d’Igualtat, Beatriz Sierra serà l’encarregada d’obrir un acte que serveix per a “visibiizar la figura de la dona en la nostra societat, creant referents per a les futures generacions i donant veu a aquelles que, encara que destacant en el seu camp, no han tingut el reconeixement que mereixen”.

Tal com es va realitzar en l’anterior edició, les Catarrogines 2020 apareixeran en el calendari commemoratiu que s’entregarà en l’acte. Un almanac de paret que tindrà a cadascuna d’elles com a protagonistes en cada mes de l’any on, a més de la seua foto, acompanyarà la seua història inspiradora i de superació personal, sent el mes de gener, una foto de conjunt de les 11 dones seleccionades gràcies al treball de recerca i investigació realitzat per l’agrupació Dones de Catarroja.

Enguany el calendari de catarrogines etá format per aquestes once dones: Rosadela, Isabel Baixauli Alapont, les mares d’Apami, Amparo Jorge Jorge, Mariló Gradolí Sandemetrio, María Maroto Garcia, Encarna Sandemetrio Rodríguez, Ángela Moral Ferrer, María Jesús Marcelo Merino, Antonia Fernández Moreno y Antonia Alapont Baixauli.

Així doncs, la mestra de cerimònies serà l’encarregada de donar pas a les protagonistes i també a les diferents actuacions que amenitzaran la jornada. Entre elles està l’actuació del Grup de dansa Colette Gradolí, dona premiada en 2019, l’actuació musical de Julia Asteria amb el seu ukelele i el grup Empoderament a escena de Catarroja que realitzarà una lectura de poemes feministes.