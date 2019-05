La III Volta a Peu Fundació València CF conclou en l’estadi Mestalla

Connect on Linked in

Es disputa dissabte 1 de juny a partir de les 19 hores



L’avinguda d’Aragó, la de França i el passeig de l’Albereda són algunes de les vies de la ciutat per les quals discorren els 5.850 metres de la tercera edició de la Volta a Peu València Club de Futbol, que se celebrarà el dissabte 1 de juny. Les aproximadament 6.000 persones que participen en esta carrera, la sisena de l’any del Circuit Divina Pastora de Carreres Populars de València, conclouran la seua prova en l’estadi Mestalla, sobre el terreny de joc.



La gran novetat d’este any és el seu horari, en comptes de celebrar-se com en edicions anteriors, diumenge al matí, serà en horari de vesprada i dissabte. La primera sortida l’efectuaran els corredors amb dorsal preferent A, B, C i D a les 19.00 hores, a les 19.04 hores la resta dels corredors, i a les 19.05 per a aquelles persones que han optat a la marxa a peu o marxa nòrdica.



La prova començarà en l’avinguda d’Aragó, passant per l’avinguda del Port, carrer del Pare Tomàs Montañana, continuarà per l’avinguda de França, avinguda de Jacinto Benavente, passeig d ela Ciutadella, passeig de l’Albereda, carrer d’Amadeu de Savoia, avinguda de Suècia i finalitzarà en l’estadi de Mestalla.



Per a tots aquells que vullguen participar en la carrera, les inscripcions es mantindran obertes fins al dijous 30 de maig a les 20.00 hores, o fins a arribar als 2.000 inscrits. El cost dels dorsals és de 2,55 euros, en el cas dels corredors, i d’1 euro, íntegrament solidari, per a les inscripcions en les categories de marxa a peu i marxa nòrdica, diners que aniran destinats íntegrament a l’entitat solidària Associació Parkinson València, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb párkinson i les seues famílies. La recollida de dorsals serà a la botiga Intersport, situada en el centre comercial Nuevo Centro, el divendres 31 de maig de 17.00 a 20.30 hores



La III Volta a Peu Fundació València CF brinda la possibilitat de gaudir de l’esport a l’aire lliure amb l’incentiu de poder accedir a l’estadi de Mestalla en una circumstància especial, fora de l’entorn futbolístic. D’esta manera, es tracta d’una bona ocasió per a gaudir d’este espai per part els runners participants que també siguen aficionats al futbol i sobretot al València CF. Es tracta de la penúltima carrera abans de la interrupció estival. El pròxim 16 de juny tindrà lloc la II Carrera Marta Fernández de Castro.