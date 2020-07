La imatge gràfica de les Falles de 2021 a València serà obra de Diego Mir i Fase Studio

Connect on Linked in

Associacions del sector del disseny han format part del jurat que ha seleccionat esta unió de professionals per encomanar-los la imatge de les pròximes Falles



La unió de professionals formada per Diego Mir i per Fase Studio (Cristina Alonso Navarro i Raül Vicent Claramunt) serà l’encarregada de crear la imatge gràfica amb què les Falles de 2021 es mostraran al món sencer. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha felicitat els professionals seleccionats i s’ha mostrat convençut que “faran un treball que, com els seus predecessors, serà recordat i reconegut com una mostra més de la qualitat de la cartelleria festiva en la nostra ciutat i com un exemple més del disseny valencià que ens ha conduït a ser la Capital Mundial del Disseny en 2022”.



Per sisena vegada consecutiva el procediment escollit per seleccionar les firmes de la imatge gràfica de les Falles ha sigut el de la crida a projecte oberta a totes i tots els professionals del sector del disseny. El jurat enguany l’han integrat l’il·lustrador i dissenyador Elías Taño, a proposta de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV); a proposta de COMUNITAD (l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana), el director de Comunicació i Esdeveniments, Ismael Ledesma; Vicent Ramón, en representació de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), i Dídac Ballester, responsable de la imatge gràfica de les Falles d’enguany, juntament amb el regidor, la vicepresidenta de Junta Central Fallera Maria Tomás i la cap del servici de Cultura Festiva com a secretària del jurat.



Galiana ha destacat la complexitat de l’elecció, en què Diego Mir i Fase Studio han aconseguit captar l’atenció del jurat, que ha hagut de valorar altres 48 candidatures més, “una xifra que demostra el gran interés per firmar este treball, que és la targeta de presentació de la festa gran de València”. “Totes les candidatures contribuïxen a fer més gran les Falles i a posar la nostra ciutat en l’avantguarda del disseny”, ha afegit el regidor.



TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS.



Diego Mir (1979) és il·lustrador i dissenyador gràfic especialitzat en il·lustració per a premsa, cartells i identitat corporativa. En 2006 va acabar els estudis superiors de disseny, amb especialitat en disseny gràfic, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València i entre els seus clients des d’eixe moment hi ha The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, The Village Voice, El País Semanal, Gráca, 20 Minutos, El Mundo, The Outpost, Público, el Palau de la Música de València, la Mostra de València i el mateix Ajuntament de València. També ha treballat com a dissenyador gràfic senior en Wonton design i ha fet col·laboracions puntuals amb Dídac Ballester i també ha treballat en l’estudi d’Ibán Ramón.



Fase Studio està conformat des de 2017 per Cristina Alonso Navarro (Yecla, 1984) i Raül Vicent Claramunt (València, 1982). Cristina Alonso és diplomada en Disseny Gràfic a l’EASD-València i ha col·laborat en l’estudi de disseny Amanece Comunicación de la seua localitat natal. També va col·laborar breument amb CuldeSac i ha treballat en el departament de disseny i comunicació de l’empresa d’il·luminació Lucifer Lamps. En 2006 va fundar junt amb Isaac Piñeiro l’estudi de disseny Nadadora i ha treballat amb el dissenyador Dídac Ballester realitzant projectes d’identitat corporativa, disseny de publicacions i packaging.



Per la seua part, Raül Vicent també és diplomat en Disseny Gràfic a l’EASD de València i màster en Tipografia Avançada d’Eina pel Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Va formar part de l’equip de disseny de les revistes culturals Barcelonés i Madriz i ha realitzat diferents projectes com a dissenyador freelance per a clients com Cervesses Moritz i l’editorial Melusina. En 2013 va retornar a València per a treballar en l’estudi Pixelarte on ha desenvolupat projectes d’identitat corporativa, disseny editorial, packaging i web.