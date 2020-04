La indústria musical valenciana fa arribar les seues propostes a l’Ajuntament de València per a fer front a la crisi de la Covid-19

Print This Post

El sector reclama un pla de xoc amb mesures que permeta mantenir els llocs de treball i la competitivitat de les empreses musicals

També s’inclouen plans per a la reactivació de l’activitat musical, d’estímul del consum cultural i de la contractació pública



Les entitats vinculades a l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), al VAM (Valencian Music Association), a la Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend i a l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!) manifesten la seua preocupació per les conseqüències de la Covid-19 en la indústria musical valenciana. Esta crisi sanitària està tenint un impacte molt negatiu en el sector, una de les activitats estratègiques més importants en la dinamització econòmica, social i turística del nostre territori.



La indústria musical realitza cada any una quantitat molt important d’actuacions, festivals i cicles a la ciutat de València, tant en recintes públics com en sales privades de concerts. Tota esta