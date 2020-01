La inversió en tallers d’ocupació a Paiporta augmenta en 300.000 euros al 2019

L’increment permetrà ampliar en 36 les persones beneficiàries per als programes formatius del Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç ha invertit un total de 696.164,40 euros més en tallers d’ocupació al 2019, una xifra que augmenta 296.504 euros respecte dels recursos destinats al 2018. Aquest espectacular increment permetrà consolidar la formació actual, dividida en atenció sociosanitària al domicili, que compta amb un altíssim índex d’inserció laboral; informàtica, en les vessants de disseny web i programació; i administració i atenció al client.

Al mateix temps, l’augment de la subvenció permetrà ampliar en 36 les persones beneficiàries per als programes.



Aquestes accions formatives combinen l’aprenentatge i l’increment de la taxa d’ocupabilitat de l’alumnat amb la percepció d’un sou durant el temps en què es troben realitzant els tallers. Així, mentre adquireix coneixements, l’alumnat disfruta d’un salari que permet centrar-se en l’aprenentatge d’habilitats fonamentals en el seu futur laboral.



“Els tallers d’ocupació són una ferramenta fonamental per a millorar les possibilitats de trobar treball per a persones desocupades de Paiporta, i la intenció del govern és continuar ampliant-los i destinant tots els recursos necessaris per a que augmenten les persones que se’n poden beneficiar”, ha afirmat la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez.

Per a Jiménez, “tot i que les competències en ocupació no són dels ajuntaments, es poden i es deuen portar a terme accions com aquestes, que afavoreixen la inserció laboral en àmbits de treball amb molta demanda, i que són una bona aposta de futur per a les persones amb dificultats laborals del nostre poble”.



Durant la passada legislatura, més de 360 persones varen prendre part en alguns dels múltiples programes formatius i de foment de l’ocupació en diferents modalitats oferits pel Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç, amb una inversió total de més de 2,9 milions d’euros. “Durant la present legislatura, la nostra intenció és incrementar aquesta xifra i ampliar a altres àmbits que s’ajusten a la realitat del mercat laboral actual i a les necessitats de la ciutadania paiportina”, ha conclòs la regidora, Beatriz Jiménez.