La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana inicia la seua trobada de primavera, que conclourà amb tres concerts

De l’1 a l’11 d’abril, una plantilla encara reduïda de 60 músics de fins a 26 anys portaran a terme la trobada de primavera al Palau de les Arts

La trobada de primavera conclourà amb tres concerts, el 9 d’abril a l’Auditori Teulada-Moraira, el 10 d’abril al Palau de les Arts i l’11 d’abril a l’ADDA d’Alacant

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana comença la seua trobada de primavera, que tindrà lloc de l’1 a l’11 d’abril al Palau de les Arts de València. Enguany ho farà de la mà del director Pablo Rus Broseta, la directora assistent Júlia Cruz i el compositor resident Marc Garcia Vitoria, amb un programa de 65 minuts de duració i una plantilla de 60 músics.

La trobada de primavera de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana conclourà en aquesta ocasió amb tres concerts, tots sota la direcció de Pablo Rus Broseta: el 9 d’abril a l’Auditori Teulada-Moraira, el 10 d’abril al Palau de les Arts de València i l’11 d’abril a l’ADDA d’Alacant. En aquesta trobada de primavera de la JOGV es comptarà amb la col·laboració del violinista Jacobo Christensen, guanyador del II Certamen de Joves Solistes, convocat per l’Institut Valencià de Cultura.

Les trobades de la Jove Orquestra suposen estades molt interessants per la formació dels joves músics perquè ajunten uns quants dies convivència amb tallers d’alt nivell de les diferents especialitats instrumentals, per a concloure, després, amb assajos conjunts i la celebració dels concerts.

En aquesta edició, per tots els condicionants derivats de la situació sanitària i amb l’objectiu de garantir la seguretat de tots els participants, la plantilla convocada és de 60 músics, de totes les especialitats de l’orquestra, una convocatòria una mica més àmplia que en la trobada d’hivern però encara reduïda respecte a les plantilles prèvies.

El programa que es prepararà i posteriorment s’interpretarà en els dos concerts té una duració de 65 minuts, sense pauses, i està compost per la Simfonia 8 ‘Incompleta’, de Schubert; ‘Five interludes to be heard in the dark’, de Marc Garcia Vitoria, i el ‘Concert per a violí’, de Sibelius.

El cartell de la trobada de primavera de la JOGV ha sigut dissenyat per Migue Martí, que també ha sigut l’encarregat de fer el logo de l’orquestra.

La Jove Orquestra

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depén de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura i està formada per 95 músics menors de 26 anys. El seu director des de l’octubre de 2017 és Pablo Rus Broseta, format a València, Lió, Amsterdam i Berlín, i actualment director associat de la Seattle Symphony, on lidera una extensa varietat de programes.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana té com a objectiu contribuir a la formació dels músics per mitjà de trobades i tallers dirigits per destacats professors de cada especialitat instrumental. En aquest cas, en la trobada de primavera participen Enrique Palomares i Vicent Balaguer (violins), Pilar Marín (viola), Iván Balaguer (violoncel), Javier Sapiña (contrabaix), Magdalena Martínez (flauta), Ana Rivera (oboé), Cecilio Villar (clarinet), Salva Sanchis (fagot), Jesús Sánchez (trompa), Rubén Marqués (trompeta), Juan M. Real (trombó) i Javier Eguillor (percussió).