La joventut de Xirivella demana menys consumisme i l’arribada del metro

Connect on Linked in

L’alumnat de primer de Batxillerat dels centres educatius de Xirivella ha traslladat al govern local la seua fórmula per a millorar el municipi. L’arribada del metro, menor consumisme, potenciar l’ús de productes de segona mà, major sentit cívic de la població, una assignatura curricular d’educació ambiental o evitar partits polítics que neguen el canvi climàtic són algunes de les seues propostes. El debat, amb l’alcalde i personal tècnic i polític de l’Ajuntament, ha tingut lloc durant la sessió plenària del Tercer Fòrum Juvenil del programa ‘La teua `Q Vols?’, consagrat en aquesta edició a l’emergència climàtica.

L’alumnat, que ha elaborat les seues conclusions en diferents tallers de participació celebrats en els centres educatius, aposta també per millorar i ampliar la xarxa de carrils-bici, augmentar les sancions per abocament il·legal de residus i plantar més arbres. Totes les seues aportacions quedaran reflectides en l’Estratègia pel Clima i l’Energia de Xirivella, municipi que recentment ha aprovat la Declaració d’Emergència Climàtica.

L’alcalde de la localitat i responsable de la Regidoria de Joventut, Michel Montaner, ha agraït el seu afany participatiu i els ha recordat que “el manteniment i millora de les ciutats depén de les polítiques municipals però també de l’actitud de cadascú”. Moltes de les propostes formulades guarden relació amb l’àrea de Medi Ambient. El seu titular, Karin Jansen, ha incidit en la línia de la responsabilitat personal instant-los “a canviar el xip i assumir activament el seu rol ciutadà”. Isabel Torres, regidora de Participació, ha agraït per la seua part el “magnífic paper del personal tècnic que permet al govern conéixer les receptes i les necessitats de les generacions esdevenidores, amagades quasi sempre després de les urgències administratives i les prioritats dels adults.”

L’arribada del metro a Xirivella, assumpte identificat sempre com a prioritari en tots els processos participatius, ha tornat a ser tema recurrent. “Per què hi ha Metre a Mislata i ací no?”, ha preguntat un alumne. L’alcalde els ha recordat que la Generalitat ha admés, per primera vegada, el dèficit de transport públic que arrosseguen Xirivella, Aldaia i Alaquàs, comprometent una partida econòmica per a estudiar solucions de mobilitat en l’àrea metropolitana. “És un procés que tardarà quatre, sis o huit anys, però no pararé fins a aconseguir que el Metre arribe a la meua ciutat”, ha conclòs Montaner.