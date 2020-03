La Junta Central de Germanors de Setmana Santa de Torrent suspén la Setmana Santa de Torrent i aprova que la Reina de la Trobada de 2020 siga la de 2021

Connect on Linked in

La Junta Central de Germanors de Setmana Santa de Torrent, finalitzada la reunió celebrada aquest dia i seguint les recomanacions i indicacions de la Conselleria de Sanitat per a minimitzar els riscos de contagi del COVID-19 i cumpliento amb la normativa de l’ajuntament de Torrent de no autoritzar ningun esdeveniment en la via pública, així com de no realitzar actes i activitats prescindibles.

DISPOSA:

Suspendre tots els actes de Setmana Santa, al mateix temps que aprova que la Reina de la Trobada i Ángel de la Resurrecció per a l’exercici 2021 a la Srta. Lliri blanc Guimerá Palop i que siguen els mateixos germans majors previstos per a l’exercici 2020.

Aquest comunicat no es refereix als actes que les parròquies consideren convenient celebrar.

Aquesta difícil decisió s’ha pres amb total responsabilitat i en benefici de tots els ciutadans.