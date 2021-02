La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprova demà la versió definitiva del projecte del pla local de prevenció d’incendis forestals

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local acordarà demà divendres les esmenes del projecte del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, obligatori per als municipis amb terrenys forestals en zones d’alt risc segons el que establix la legislació estatal i autonòmica. A continuació l’Ajuntament traslladarà el text a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica perquè done el vist i plau abans de l’aprovació definitiva pel Ple. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s’ha referit a la “versió definitiva del pla local de prevenció” com a “un instrument més per a la protecció tan elevada que hui en dia ja té el bosc de la Devesa, que per cert ja està inclosa actualment en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Parc Natural de l’Albufera”.

La modificació de la proposta del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València respon a “una qüestió molt tècnica de com presentar les dades per al sistema d’informació geogràfica, però res de calat sobre la proposta inicial del Pla”, segons ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana. L’edil ha recordat que el document, que recull propostes i recomanacions per reduir la propagació dels incendis forestals, “ja l’any passat el vam enviar a la Generalitat, en concret a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i ens va respondre amb unes modificacions que havíem de fer”. Una volta incorporats els canvis, “l’aprovem en la Junta de Govern Local de demà, esperem ja en la versió definitiva, i el tornem a enviar demà mateix a la conselleria”. Campillo ha assenyalat que “esta volta tenim el convenciment que serà aprovat per la Generalitat, perquè hem estat parlant directament amb els tècnics per poder modificar-lo d’acord amb les indicacions de la mateixa conselleria”.

El pla, amb una vigència de 15 anys i un pressupost estimat de mig milió d’euros, contempla “una revisió de la xarxa viària, dels accessos a les masses forestals, una anàlisi sobre la necessitat de fer tallafocs i tractament sobre la vegetació, la xarxa hídrica, infraestructures en àrees urbanitzades i la redacció de plans d’autoprotecció per part de les comunitats de veïns que estiguen enclavades en àmbits forestals”, ha indicat el titular d’Ecologia Urbana. Este pla, obligatori segons establix la normativa forestal estatal i autonòmica, no afecta només a la Devesa-Albufera, sinó a totes les zones de la ciutat. Campillo ha remarcat “l’ingent treball que s’ha hagut de fet, un treball laboriós realitzat per un enginyer forestal, com marca la normativa”. “En este procés, que va començar en 2019, s’ha hagut de fer una avaluació, principalment de la Devesa-Albufera per ser la zona forestal més important, però també de la resta del municipi de València”, incloent àrees com ara la pineda de les Pedreres de Massarrojos, la marjal de Rafalell i Vistabella o la zona forestal de l’antic llit del riu Túria prop de Campanar.

Pel que fa a la Devesa, l’edil ha manifestat que “des de l’Ajuntament de València estem posant tots els esforços per conservar el bosc de la Devesa”. En eixe sentit, ha recalcat que “des de 2015 no hi ha hagut un gran incendi a la Devesa”, mentre que “abans pràcticament tots els anys hi havia grans incendis”. Sergi Campillo ha assegurat que “invertim molts milions d’euros a l’any en la seua protecció a través del personal propi del servici municipal de la Devesa-Albufera, el personal del departament de Bombers, la contracta de disminució del risc d’incendi de Devesa-Albufera, el voluntariat mediambiental de la Devesa que fa Creu Roja i el voluntariat de protecció civil de la Regidoria de Protecció Ciutadana”. El regidor s’ha referit així mateix a “al parc de Bombers específic per a la Devesa i la xarxa d’hidrants que hi ha al bosc”. Per tot això, “podem afirmar, sense cap tipus de dubte, que el bosc de la Devesa és un dels boscos més vigilats d’Espanya”.

El document planifica les propostes que tenen com a objectiu reduir la propagació dels incendis forestals. Entre les actuacions previstes destaca l’adaptació del vial al límit oest de la marjal de Rafalell i Vistabella, abans d’ús agrícola, per a la vigilància i extinció d’incendis forestals; la millora del vial de la zona forestal de l’antic llit del riu Túria prop de Campanar, on hi ha un punt negre per al pas dels vehicles de Bombers; la col·laboració amb els ajuntaments de Massamagrell i Rocafort per protegir les àrees de massa forestal confrontants, o la construcció d’un nou dipòsit d’aigua al poble de Massarrojos, on hi ha la pineda de les Pedreres. També establix la redacció de plans d’autoprotecció per part de les comunitats de propietaris en zones de risc d’incendi forestal.