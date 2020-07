La Junta Local Fallera d’Alzira ha tancat un exercici difícil i ple d’incertesa

Print This Post

Les falles de la Comunitat Valenciana estan passant per moments complicats i les d’Alzira no són l’excepció. La retallada pressupostària per part de l’Ajuntament els deixa en una situació difícil.

Des de fa més de 25 anys, l’entitat arrossega deutes heretats de les diverses juntes.

Jaime Bohigues tenia present deixar d’una vegada per totes sense cap deute a l’entitat però, les circumstàncies tan adverses manaran.

Alzira i les Falles esperen amb ansietat poder tornar a mantindre el pols de la festa que mou el motor econòmic de la ciutat.