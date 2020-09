La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià ofereix una convocatòria extraordinària per a la prova del nivell C1

Print This Post

Des de la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament es vol informar la ciutadania sobre la convocatòria extraordinària que ha realitzat la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià per a presentar-se, únicament, a la prova del nivell C1. Les persones interessades a matricular-se hauran de fer-ho, exclusivament, per via telemàtica, en www.sede.gva.es, en el termini del 28 de setembre al 2 d’octubre.



Els exàmens es duran a terme el 31 d’octubre, la primera part escrita, i el 28 de novembre, la segona part que serà oral, i només si, prèviament, han aprovat les tres àrees de la primera part.



A causa de la situació d’excepcionalitat per la Covid-19, s’ha reduït el nombre de seus i únicament es realitzaran les proves en les localitats següents: Alacant, Alcoi, Alzira, Buñol, Castelló de la Plana, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xàtiva.



Per a més informació, es pot consultar el següent enllaç: www.jqcv.gva.es/va/