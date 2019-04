La lectura pública d’A nou metres de tu enceta la IV Setmana de la Llengua

Print This Post

Torrent s’ompli d’activitas i propostes per promoure l’ús del valencià

Amb la lectura pública del llibre A nou pedres de tu, de Marcos Morales, obra guanyadora de l’últim Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, començà ahir la IV Setmana de la Llengua. La vetlada tingué lloc a la plaça de les Corts Valencianes i hi participaren més d’un centenar de persones entre representants del món polític, social, educatiu i associatiu de la ciutat. L’encarregat de començar la lectura fou el mateix Marcos Morales. Després llegiren unes línies l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez.

Tampoc es volgueren perdre l’activitat representants del teixit associatiu i festiu de la ciutat, com ara les falleres majors de Torrent, Carmen Raga i Leyre Gallego i membres de les corts d’honor, o la reina de l’Encontre, María Silla. També hi participaren alumnes de col·legis i instituts de la ciutat i membres dels diferents grups polítics. A tota la gent que hi participà se’ls regalà un llibre en valencià.

La regidora d’Educació, Patricia Sáez, presentà l’acte i “la gran varietat d’activitats que tindran lloc al llarg de la setmana per a mantindre viva la llengua, les nostres tradicions i dignificar l’ús del valencià”.

La lectura pública és el primer d’una sèrie d’actes de la IV Setmana de la Llengua, que organitza l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, i que continua al llarg dels pròxims dies amb propostes que combinen literatura, música i art en valencià.