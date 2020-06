La literatura, protagonista de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent

Print This Post

El Club de lectura online, tant infantil com adult, ha sigut tot un èxit durant els passat mesos, i les propostes literàries continuen fins al 30 de juny

Continua obert el concurs organitzat pel Club de lectura online infantil que consisteix en l’enregistrament d’un vídeo, fer una foto o un dibuix per a recomanar un llibre

La literatura i la cultura ha sigut una clara aposta de l’Ajuntament de Torrent durant els mesos en què els torrentinos i torrentinas van haver de romandre en les seues llars a causa de la situació generada pel COVID-19. Amb el suport i gran labor de les biblioteques municipals es va llançar el primer Club de lectura infantil online, amb la finalitat d’entretindre al públic més xicotet, però també fomentant la lectura des de primerenques edats. Així, des del dia 3 d’abril, cada divendres a les 10 h, la pàgina de Facebook del consistori es convertia en un espai de crítica literària, conduït i gestionat per la bibliotecària Yolanda París, on han destacat títols com El diari de Greg, El xicotet vampir, L’assassinat de la professora de llengua, El xicotet Nicolás, El mag de Oz o Matilda. Aquest divendres el club debatrà sobre el llibre Harry Potter i la pedra filosofal, de J.K. Rowling.

A més, el Club de lectura ha organitze un divertit concurs que consisteix a gravar un vídeo, fer un dibuix o una fotografia, tot amb l’objectiu de recomanar un dels llibres preferits dels més xicotets i xicotetes de la casa. Valorant la qualitat, originalitat i enginy de cada proposta, s’entregaran tres premis consistents en lots de llibres. Els guanyadors es donaran a conéixer en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent. La data d’admissió per a presentar els treballs és fins a l’últim dia de l’estat d’alarma i s’enviaran al correu bibliometro@torrent.es



Donat el gran èxit del Club infantil, el 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre, es va iniciar un altre club, però en aquesta ocasió adult, unes trobades literàries per a debatre, comentar i opinar sobre alguns dels llibres que es troben en la llista dels més venuts durant els últims mesos, com La mare de Frankenstein, d’Almudena Grandes; Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado; o Llarg pètal de mar, d’Isabel Allèn. També s’han donat cita clàssics com Paris era una festa, d’Ernest Hemingway.



El club online adult, que té lloc els dimarts a les 19 h també en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent, tindrà demà com a protagonista l’obra L’estranya desaparició de Esme Lennox, de Maggie O’Farrell.