La Llibreria de la Universitat de València obri de nou les seues portes al públic

Connect on Linked in

Amb cita prèvia i amb mesures de prevenció especials, la Llibreria de la Universitat de València torna a estar oberta al públic per atendre les peticions i comandes dels clients

Després de dos mesos d’inactivitat presencial –des de la declaració de l’estat d’alarma del passat 13 de març–, la Llibreria de la Universitat de València torna poc a poc a la seua activitat. La Llibreria torna a obrir al públic amb un horari de 10 hores a 14 hores de dilluns a divendres i solament amb cita prèvia. Per la seua banda, l’atenció telefònica de consultes i comandes està disponible a través del telèfon habitual: 963 864 542.

Per tal de garantir la seguretat de treballadors i clients, s’han pres una sèrie de mesures aprovades pel Comitè de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat de València com ara la obligació de dur mascareta dins de les instal·lacions de la llibreria, proporcionar gel desinfectant a l’entrada, la prohibició de manipular els llibres amb les mans per part dels clients i el requeriment de fer els pagaments via targeta de crèdit per tal d’evitar l’intercanvi de bitllets i monedes entre els clients i els treballadors.

Igualment la llibreria compta amb personal de neteja per tal d’assegurar la higiene i desinfecció de les instal·lacions amb l’objectiu de preservar la salut de tots els nostres clients i personal.