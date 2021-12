La majoria de la població detecta ‘problemes de circulació’ amb els patinets elèctrics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de 800 persones van participar en una consulta sobre l’ús dels patinets elèctrics al casc urbà de la localitat i vora un 90% reconeix necessària la regulació d’estos vehicles

Segons l’última enquesta ciutadana convocada demanera telemàtica per l’Ajuntament d’Aldaia, la majoria de la població afirma saber que la normativa general de trànsit també s’aplica als nous VMP (Vehicles de Mobilitat Personal), encara que un alt percentatge dels seus veïns i veïnes considera problemàtica la recent convivència entre patinets elèctrics, vehicles i vianants, concretament un 89,7% dels participants així ho considera.

Més d’un 90% coneix l’obligatorietat de dur casc per a viatjar en patinet i afirma saber que este tipus de vehicle només pot portar un viatger. Per altra banda, quasi la totalitat de la població, un 97’7%, sap que no està permés fer ús de cap dispositiu electrònic mentre se circula en un VMP.

Únicament l’1’2% dels enquestats creu que es pot circular per la vorera, la resta assenyala que l’espai dels patinets elèctrics és la calçada, o el carril bici.

Aldaia compta des de fa uns mesos amb l’Ordenanaça reguladora de circulació referent al tema i contempla la nova situació generada pels parents elèctrics. Es poden consultar els resultats d’esta enquesta, així com les anteriors realitzades dins del programa ‘Decidim Junts’, al web municipal www.aldaia.es, dins l’apartat Enquestes Ciutadanes, ubicat al departament de Govern Obert.