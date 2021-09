La Mancomunitat de l’Horta Sud crea un catàleg amb tots els recursos formatius de la comarca per a millorar l’ocupabilitat i la promoció en el treball

Print This Post

La Mancomunitat Horta Sud, a través del Acord Territorial per l’Ocupació, ha creat un catàleg de formació en el qual es recull tota l’oferta formativa de l’Horta Sud amb l’objectiu d’unificar en un mateix espai recursos formatius, de qualificació i acreditació que contribuïsquen al desenvolupament personal i professional de les persones treballadores en situació de desocupació o en actiu, millorant la seua ocupabilitat i la seua promoció en el treball.

El catàleg, que pot consultar-se en la web Observem.es, recull l’ordenació de l’oferta formativa formal i no formal, dels ensenyaments propis en el marc del Sistema de Formació Professional Inicial, ensenyaments del Règim Especial i Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit formatiu-laboral i altres accions d’inserció i reinserció.

En cadascun dels apartats es trobarà informació recopilada a través de fonts oficials al costat d’eines per a reconéixer, modalitats, definició, normatives, requisits d’accés, matriculació, homologacions i convalidacions.

La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha destacat sobre el catàleg que l’objectiu és “aclarir dubtes sobre els itineraris formatius i qualificacions per a ajudar tant a les persones sense ocupació a reincorporar-se al mercat laboral com a les persones en actiu per a millorar la seua promoció”.