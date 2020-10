La Mancomunitat de l’Horta Sud crearà una guia amb la informació d’accessos als cementeris de la comarca durant Tots els Sants

Print This Post

La mesura es va aprovar en una nova reunió de la Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud de la Mancomunitat

La Mancomunitat de l’Horta Sud publicarà una guia amb informació sobre els protocols d’accés als cementeris dels municipis de la comarca durant la celebració de Tots els Sants. La mesura es va aprovar en una nova reunió de la Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud en la qual els ajuntaments van compartir els seus plans logístics quant a accessos i mesures de seguretat en recintes.

La guia es crea amb l’objectiu de que els veïns i veïnes de la comarca l’1 de novembre i dies previs visiten diversos cementeris i tinguen la informació d’horaris i particularitats del seu municipi i de la resta. tota la informació en un mateix lloc”, explicava ahir en la reunió la presidenta Eva Sanz.

D’aquesta forma, tota la informació necessària com a horaris, temps d’estada, accessos o necessitat de sol·licitar o no cita prèvia per a acudir als cementeris de tots els municipis de la comarca es podrà consultar en la pàgina web de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Es preten evitar confusions que puguen provocar aglomeracions de persones en els voltants dels cementeris.



La reunió es va tancar amb propostes de temes a debatre per a la pròxima trobada de la Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud en el qual es començarà a preparar la celebració de les festes nadalenques a la comarca amb les restriccions que marca la nova normalitat.