La Mancomunitat de l’Horta Sud es convertirà en la primera mancomunitat d’Espanya a tindre una seu permanent a Brussel·les

La presència a Brussel·les facilitarà a la Mancomunitat i als municipis de la comarca l’accés a programes de finançament europeu i poder participar en les decisions i reglaments adoptats per la Unió Europea que afecten els ciutadans de l’Horta Sud



La Mancomunitat de l’Horta Sud es convertirà en la primera mancomunitat d’Espanya a disposar d’una seu permanent a Brussel·les després que ahir la seua comissió d’assumptes europeus aprovara el projecte. La presència en la capital comunitària té com a objectiu facilitar, tant a la Mancomunitat com als municipis de la comarca, l’accés a programes de finançament europeu i d’altra banda tindre influència en les decisions i reglaments adoptats per la Unió Europea que afecten els ciutadans de l’Horta Sud.



D’aquesta manera, la Mancomunitat de l’Horta Sud, i per extensió els 20 municipis que formen la comarca, disposarà d’una oficina permanent en el barri europeu de Brussel·les en el qual es troben totes les institucions europees. En aquest espai de treball podran celebrar-se reunions i es tindrà accés a serveis d’ús comú com a traducció, sales de reunions més àmplies o seguretat en el cas de tindre la necessitat d’organitzar algun esdeveniment.



L’objectiu de la presència de l’entitat intermunicipal a Brussel·les és doble. D’una banda, es pretén que la tramitació i l’accés als programes de finançament europeu siguen més àgils i efectius. La intenció és no sols ajudar a la pròpia Mancomunitat i als ajuntaments de la comarca sinó que els fons europeus arriben també a organitzacions civils, associacions de comerciants, empresaris, emprenedors i altres col·lectius de l’Horta Sud.



El segon gran objectiu de la presència permanent en la capital comunitària és la de poder participar durant la seua tramitació en la confecció de reglaments i lleis europees que puguen afectar els ciutadans de la comarca. Com explica la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, és “molt més eficaç poder contribuir en el moment en el qual es debaten les mesures que a posteriori amb esmenes”. “A Europa es prenen decisions tots els dies que afecten la nostra economia comarcal. Per aqueix motiu creiem és important ser presents en la presa de decisions per a poder defensar els interessos de l’Horta Sud. A Europa no sols cal estar, cal tindre una estratègia”, ha comentat.



A més, Sanz ha destacat l’aposta de l’entitat intermunicipal per Europa. “Que siguem la primera mancomunitat d’Espanya a tindre presència permanent a Brussel·les és una demostració de la nostra aposta clara per Europa de la qual esperem obtindre suport per a projectes que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la comarca”, ha subratllat.



Després de l’aprovació de la presència permanent a Brussel·les, la comissió per a assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud liderada pel regidor de Quart de Poblet i expert en captació de fons europeus Bartolomé Nofuentes començarà a treballar sobre projectes concrets que puguen atraure finançament a la comarca.