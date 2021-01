La Mancomunitat de l’Horta Sud organitza un taller per a motivar als majors de 50 anys a aprofitar la seua experiència en la cerca d’ocupació

Connect on Linked in

El taller, organitzat en format en línia per l’equip de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació, va començar ahir

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha organitzat, a través de l’equip de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO), el taller “Aprofita que la teua experiència val” dirigit a persones desocupades de la comarca amb més de 50 anys que troben en la seua edat un obstacle a l’hora de buscar una ocupació.



La primera convocatòria del curs ha completat les 34 places disponibles. La resposta dels veïns i veïnes de la comarca ha sigut tal que 19 persones s’han quedat en llista d’espera. Per aquest motiu, s’espera que es puga realitzar una segona edició per a satisfer la demanda. Els encarregats d’impartir el curs són els tècnics d’orientació laboral del ACCO que compten amb la col·laboració d’orientadors laborals de les respectives agències de desenvolupament local de l’Horta Sud.



El taller pretén motivar a les persones que es troben en aquest rang d’edat a sobreposar-se a les barreres a l’ocupació que se’ls imposa pel simple fet de no ser joves. A més, el curs incideix en la importància de sensibilitzar a la societat, i especialment als responsables de contractació de les empreses, sobre el valor de l’experiència i en la no discriminació per edat. En la primera sessió també s’han comentat idees i experiències que ajuden a véncer els prejudicis socials a la contractació de personal de major edat. “Aprofita que la teua experiència val” es prolongarà fins al 5 de febrer.



Des del ACCO es treballa programant més tallers com aquest a més d’altres activitats complementàries que faciliten l’accés al mercat de treball de les persones desocupades de la comarca, especialment entre els col·lectius amb més dificultats. “L’ocupació ha sigut sempre una de les nostres prioritats sobretot en l’ajuda de les persones que el tenen més difícil per a trobar una ocupació. D’ací la nostra aposta pels joves amb la recent incorporació de quatre d’ells a la nostra plantilla provinents del programa Avalem Joves o aquest taller per a veïns de la comarca majors de 50 perquè transformen el que els reclutadors consideren una feblesa, l’edat, en una fortalesa per a aconseguir un treball”, ha comentat la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz.